5 saker du inte visste om Finland: Pizza, spelsuccé och miljonböter för fortkörning

Tangofeber, designglas från Iittala och Arja Saijonmaa. Du hade kanske koll på kopplingen till Finland, men visste du dessa fem saker om vårt grannland?

För exakt 100 år sedan blev Finland självständigt. Självständighetsdagen firas varje år den sjätte december. Här kommer lite fakta för dig som vill lära dig mer om landet.

1. Dagen för misslyckanden

Jo, i Finland finns faktiskt en särskild dag varje år då man uppmärksammar just detta. Den 13 oktober firas internationella dagen för misslyckanden. I år ordnades bland annat evenemanget Herozerohero. Bland annat pratade den kände företagsledaren Jukka Kurttila om hur han varit rädd för att misslyckas.

Här kan du höra honom berätta mer (klippet är på finska):

2. Bättre pizza än Italien

Italiens premiärminister Silvio Berlusconi besökte Finland 2005, och klagade då på hur han tvingades stå ut med maten i landet. Tre år senare kom revanschen – det finländska företaget Kotipizza vann pris för sin pizza under tävlingen America’s plate international i New York. Vem kom tvåa? Italien.. På pizzan finns förutom tomatsås, ost och kantareller också rökt ren. Och just det – pizzan döptes till pizza Berlusconi.

3. Dyra böter vid fortkörning

Att vara rik och köra fort i Finland kan svida rejält i plånboken. Hur mycket böter du ska betala beror nämligen på din årsinkomst. För ett par år sedan fick en åländsk affärsman 830 000 kronor i böter efter att ha kört 77 kilometer i timmen på en 50-väg, skriver Teknikens värld.

4. Finlandsbaserat företag uppfann Angry birds

2009 lanserade Rovio Entertainment mobilspelet för Apple-användare. Sedan dess har människor över hela världen roats av att skjuta i väg fåglar med en slangbella mot grisar och olika hinder. Spelet har blivit så populärt att man nu säljer Angry birds-godis, tröjor och gosedjur. Efter ett par år var spelet det mest nedladdade mobilspelet genom tiderna.

5. Kaffeälskare

Finländare dricker mest kaffe i hela världen. Ungefär tio kilo kaffe per person dricks det varje år i landet, skriver SVT Nyheter. Favoritkaffet? Ljusrostat.

