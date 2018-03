Aktuell med ny skiva - nu drömmer Jon om spelning i Fagersta: "Det vore häftigt"

Det har passerat knappt sju år sedan Jon Magnusson släppte debutplattan "The streets where I was born", med hyllningslåtar till hemstaden Fagersta. Sedan dess har han inte legat på latsidan och nästa vecka är det dags för ett nytt skivsläpp - i samarbete med bland andra vännen och producenten Ruben Engzell.

- Jag har sysslat med musik ganska länge men det senaste året har jag satsat betydligt mer. Jag har tagit sång- och gitarrlektioner och försökt vässa kunskaperna kring hur man spelar in, säger Jon Magnusson.

Det senaste projektet är en EP med fyra spår som han jobbat med under drygt ett halvår. Tidigare har Jon spelat in sina alster hemma i lägenheten i Stockholm, där han byggt en egen studio. Annat är det nu.

- Det här är första gången jag spelar in med professionell hjälp såsom inhyrd trummis och basist. Jag skulle nog beskriva skivan som en sorts skev indiepop med olika influenser. Jag försöker att blanda ganska mycket och den första låten är väl ganska simpel och punkig av sig. Den andra har ett lite mer jazzigt stuk med konstiga ackordföljder och taktbyten.

Vad inspireras du av i låtskrivandet?

- En del texter är mer konkreta och just den första låten är skriven till min fru. Samtidigt har jag låttexter som är mer abstrakta där jag försöker beskriva en sorts känsla. Jag inspireras också av svensk vistradition.

Någon särskild artist?

- Ja, Cornelis Vreeswijk och även Olle Adolphson för den delen. Jag är väldigt imponerad av folk som skriver bra texter på svenska för det är inte så lätt.

Hittills har det inte blivit särskilt många livespelningar och det är mest via sociala medier och andra kanaler på internet som Jon Magnusson publicerar sin musik. Men under fjolåret åkte han på en miniturné i södra England - vilket gav mersmak.

- Det var verkligen skitroligt och det är tack vare folk som jag lärt känna via internet. Jag var runt en del i södra England, i Brighton och Londonområdet, förra sommaren. Det blev sex spelningar på sju dagar så det var väldigt intensivt.

Varför just England?

- Min musik går väl hem ganska bra där. Jag har ju lyssnat ganska mycket på The Clash och The Jam bland andra, alltså gammal punk och new wave-musik som jag också tycker om väldigt mycket.

Investeringen i en hemmastudio har gett resultat och Jon känner själv att han har utvecklats mycket genom åren. Den kommande skivan är ett kvitto på det.

- Jag har fått en större förståelse för hur musik fungerar. Tidigare har jag kanske valt den bekväma vägen och inte lagt tid på att utveckla mina arrangemang som jag skulle kunna ha gjort. Nu har jag också försökt ta hjälp av fler personer för att få lite mer input och inte fastna i mina egna idéer.

Som nybliven pappa har just livespelningarna dock fått stå åt sidan den senaste tiden. Men drömmen om att återvända till hemstaden Fagersta för en spelning finns kvar.

- Det hade ju varit häftigt att få spela på något av de uteställena man själv hängde på i 20-årsåldern, som Green Man och Götis. Nu vet jag inte riktigt vad som finns kvar men jag tror att Götis håller igång fortfarande. Jag är ju egentligen från Vad men gick gymnasiet i Fagersta så jag räknar det som hemstaden. Det är absolut något jag skulle vilja göra längre fram.

