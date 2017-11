Inför Black Friday: Affärerna rustar för köpfest – så maxar du rean

En del svenskar är måhända fortfarande obekanta med Black Friday, med tanke på att readagen bara funnits i Sverige under de senaste åren. I USA har Black Friday funnits sedan 1960-talet och dagen i fråga hålls alltid på fredagen efter thanksgiving – som alltid infaller den fjärde torsdagen i november.

Vad uttrycket Black Friday härstammar från är lite oklart, men de flesta menar att det syftar på handlarnas räkenskaper. I samband med thanksgiving anses julhandeln starta i USA, vilket då i många fall förvandlar handlares röda förlustsiffror till svarta vinstsiffror. Därför har många butiker längre öppettider och fler erbjudanden. Sedan i början av 2000-talet har Black Friday spridits till både Europa och Asien.

Ser man till Sverige är Black Friday på stark tillväxt, både gällande butikshandel och e-handel. För fem år sedan var det en okänd företeelse, men redan förra året passerade den juldagen i försäljning och blev årets största handelsdag.

Många klädföretag, köksaffärer, smyckesbutiker, leksaksaffärer med flera, har anammat Black Friday. Till och med bilbranschen har hakat på tåget. Likväl satsar hemelektronikaffärerna mest, inte minst jättar som Komplett, Elgiganten, MediaMarkt, CDON och NetOnNet.

– Förra året hade vi 1,3 miljoner kundbesök under Black Friday och vi fick en flygande start när vi startade vid midnatt. Under den första timmen lades en beställning per sekund, vilket resulterade i nytt e-handelsrekord. När trycket var som högst var 35 000 kunder inne och handlade samtidigt i nätbutiken. Allt tyder på att det blir ännu större i år, säger Niclas Eriksson, vd på Elgiganten.

Även Elgigantens kanske största konkurrent, MediaMarkt, satsar hårt på Black Friday och precis som ifjol har de valt att utvidga Black Friday till att omfatta hela den rådande veckan.

– Förra året överträffade försäljningen våra redan högt ställda förväntningar. Det är tydligt att kunderna uppskattade att ha en hel vecka på sig att fynda. I år satsar vi ännu större, säger Per Kaufmann, vd MediaMarkt Sverige.

Även onlinevaruhuset CDON rustar inför readagen i fråga. På sin hemsida livesänder de från sitt huvudkontor under hela dygnet, med underhållning, produkttester, erbjudanden, samt intervjuer med gäster och personal.

– Tanken bakom sändningen är att skapa en ny, underhållande och interaktiv dimension för kunderna i Black Friday-kampanjen. Dagens marknadsföring rör sig alltmer mot rörlig bild, och produktioner som inte nödvändigtvis håller sig innanför de traditionella marknadsföringsramarna, säger Magnus Fredin, vd på CDON.

Black Friday startar klockan 00:01 natten mot fredag, främst på nätbutikerna men även vissa varuhus håller nattöppet. 2015 blev kundanstormningen vid midnatt så hård att sajter över hela Norden, inklusive Elgigantens, slutade fungera.

Alla är däremot inte positiva till Black Friday och både i Sverige och utomlands har dagen fått kritik. En studie av brittiska researchbolaget LCP Consulting, där de intervjuat mer än 100 handlare i Storbritannien och USA, visar att många av dem anser att Black Friday är olönsam. 61 procent av de brittiska handlarna, respektive 35 procent av amerikanska, anser att Black Friday är olönsam.

Anledningen till olönsamheten beror på extra driftkostnad, prispressning och att internetkunder numera ställer högre servicekrav. Kunderna kräver snabba leveranser och ett enkelt sätt att returnera varorna, vilket då leder till fler returer - något som är kostsamt för handlarna. Många handlare menar också att julhandeln påverkas negativt av närheten till Black Friday.

Konsumentverket manar till försiktighet på Black Friday och att man som konsument bör granska om reaklippet är så bra som påstås.

– Man ska vara uppmärksam på vad som påstås vara det ordinarie priset. Är du i en fysisk butik ska du ställa kritiska frågor till säljaren. Handlar du på nätet finns det olika prisjämförelsesajter som även redovisar prishistorik för olika produkter, säger Niclas Ernebratt, vid Konsumentverket.

Som en motreaktion har dessutom ett flertal företag hakat på kampanjen White Monday, som syftar till att minska konsumtionshetsen. Exempelvis har vissa företag valt att höja priserna, för att sedan skänka överskottet till välgörande ändamål. White Monday hålls alltid måndagen innan Black Friday.

FAKTA - DE MEST EFTERSÖKTA ARTIKLARNA INFÖR BLACK FRIDAY:

● Telefonerna Apple iPhone X, Samsung Galaxy S8 och Apple iPhone 7.

● Tv-spelskonsollerna Sony Playstation 4, Nintendo Switch och Microsoft Xbox One X.

● Tv-spelen "Call of Duty: WWII" (Playstation ), "Super Mario Odyssey" (Nintendo Switch) och "Star Wars: Battlefront II" (PC).

● Mediaspelarna Apple tv och Chromecast.

● Hörlurar från Sony, Bose, Urbanears, Beats by Dr. Dre, Marshall, samt Apple AirPods.

● Tv-apparater med 3D.

● Kaffemaskinerna Moccamaster och Smarter Wi-Fi Coffee Machine.

● Stringhyllor.

Källa: Pricerunnner.se och Prisjakt.se

FAKTA - 4 TIPS INFÖR BLACK FRIDAY:

1. Kolla konkurrensen: Många butiker jämför priser åt dig när de rear ut prylar, men det finns all anledning att vara skeptisk till jämförelserna. Det första du bör göra för att kontrollera om ett erbjudande är bra är därför att kolla konkurrensen.

2. Genomskåda ”ordinarieprisbluffen”: En taktik hos butiker är att höja priset före rean, för att sedan jämföra reapriset med detta förhöjda ordinarie pris. Butiken har goda chanser att lyckas så länge du inte jämför reapriset med konkurrenternas pris eller vad varan kostat tidigare.

3. Jämför egenskaperna: Om man inte vet vad man vill ha kan det vara lätt att springa vilse i pryldjungeln. En telefon för 5 000 kronor kan verka som ett kap, men om den har sämre prestanda än en telefon för 4 000 kronor blir du lurad. Se därför till att jämföra produktens egenskaper med egenskaperna hos liknande modeller.

4. Ha koll på förhand: De bästa förutsättningarna för goda klipp kommer ur förberedelse. Om du redan på förhand vet vad du är intresserad av och har hyfsad koll på prisläget är risken mindre att du shoppar fel under reastressen.

Källa: Prisjakt.se