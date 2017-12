De ska ta VSK hela vägen – här är lagets fem största profiler: "Hon är en mardröm att möta"

LÄS MER: Bandypuls visar Skutskär–VSK – så ser du lördagens elitseriematch

► Malin Persson

Lagkaptenen med de höga kraven. Efter finalförlusten i våras stod hon med tårar i ögonen på Tele2 Arena och ville bara därifrån. 4+4 poäng från Malin Persson och en totalsågning av lagets inställning efter 5–0-segern (!) mot Villa Lidköping bekräftar att Persson inte är nöjd med mindre än hundraprocentigt arbete och är som alltid beredd att visa vägen själv. I våras prisades hon som årets damspelare vilket motiverades med att hon besitter fart, teknik, spelförståelse av världsklass och en hög arbetskapacitet. Det, tillsammans med en riktig vinnarskalle, beskriver Malin Persson perfekt.

►Matilda Plan

Med fem gjorda mål på två matcher (missade premiären) har urkraften Matilda Plan visat att hon fortsätter att vara en av Sveriges absolut vassaste spelare. Med sitt sätt att spela och med sin attityd till spelet och sin dubbelsatsning har hon sedan hon kom till VSK skapat rubriker som gett viktig publicitet för både klubben och sporten och är en av anledningarna till att andra spelare söker sig till klubben. På isen är hon stark, tuff och spelskicklig – en mardröm att möta.

► Anna Fosselius

29-åringen har beskrivits som en "pain in the ass" på plan och bidrar med mycket fysik på VSK:s mittfält. I takt med att Anna Fosselius växer in i sin nya, mer offensiva, roll kommer hon att bli allt viktigare för VSK i uppspelsfasen samtidigt som hon bidrar med mycket rutin och jobbar stenhårt i defensiven. "Skönt att slippa ha henne i motståndarlaget", sa Malin Hedfors nyligen om nyförvärvet Anna Fosselius.

► Sara Carlström

Landslagsmålvakt som visserligen inte ännu satts på några tuffare prov den här säsongen men som, tillsammans med unga andramålvakten Isabell Larsson, sett till att VSK efter tre matcher fortfarande står på noll insläppta mål och känts minst lika stabil som förra säsongen. Nu väntar en tuffare period med matcher mot Skutskär, Kareby, Skirö och AIK innan året är slut och det är dags för Carlström, med förflutet i Kareby, att visa samma klass mot de tuffare motståndarna som hon gjorde ända in på Tele2 Arena förra säsongen.

► Malin Hedfors

Med 18 år i A-laget på meritlistan är backen Malin Hedfors given på alla listor som handlar om profiler i VSK. Hedfors besitter, förutom givetvis en enorm rutin och erfarenhet, en träningsdisciplin och inställning utöver det vanliga och en kunskap som överstiger de flestas kring hur man lever elitidrott. En stabil försvarsspelare som sällan eller aldrig gör en dålig match i en VSK-backlinje som känns starkare än någonsin den här säsongen.

