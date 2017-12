Tre klubbar på tre säsonger – nu vill Anna Fosselius ta guld med VSK: "Nu börjar det på riktigt"

LÄS MER: Bandypuls visar Skutskär–VSK – så ser du lördagens elitseriematch

Efter åtta år i AIK har det blivit lite av en flyttkarusell för mittfältaren Anna Fosselius. Hon lämnade AIK när damlaget lades ner efter säsongen 2015/16, gick vidare och spelade ett år i Hammarby innan hon till slut landade i VSK inför den här säsongen. Hon bor visserligen kvar i Stockholm där hon också arbetar som lärare men lockades av förutsättningarna VSK kunde erbjuda, inte minst i form av inomhushallen som innebär en stor skillnad från Stockholmslagens ständiga jakt på isar att träna på.

– Det är en otrolig skillnad att ha de möjligheterna som hallen ger jämfört med att få åka runt till olika hallar eller hockeyrinkar hela tiden för att träna och kanske inte få egen is förrän i januari eller så, säger hon.

LÄS MER: Malin Hedfors har sett VSK förändras "Stolt över hur klubben ser på dambandyn idag"

Medspelarna i VSK uttryckte direkt när värvningen av Fosselius var klar att det var skönt att slippa ha den fysiska mittfältaren i motståndarlaget och hon har tidigare beskrivits som en "pain in the ass" på plan. Men det är i en ny roll på mittfältet 29-åringen tagit sig an säsongen hittills.

– VSK ser mig mer som bollförare än jag varit i AIK och Hammarby, vilket gör att jag behöver utveckla mitt offensiva spel och det är väldigt lärorikt för mig. Jag trivs med att ha mycket boll men måste fortfarande träna på att våga hålla i den och bli trygg med det även mot bra motstånd och det är något som kommer successivt, säger Anna Fosselius, som stått för två assistpoäng hittills.

Än så länge har VSK tagit tre komfortabla segrar i elitserien mot Söråker, Sandviken och Villa Lidköping, tre lag som tippas hamna på den nedre delen av tabellen. Ikväll väntar bortamöte med Skutskär, en betydligt tuffare match på förhand mot en nykomling som värvat smart och som utmanat två av guldkandidaterna, AIK och Kareby, ordentligt.

– Skutskär är ett av de väntade topplagen så det blir en värdemätare för oss så att vi nu får se var vi egentligen står. Jag tror att det är precis det här vi behöver nu, en match som verkligen gäller någonting så att vi taggar till. Det känns lite som att det är nu det börjar på riktigt, säger Fosselius.

LÄS MER: Stisse Åberg: Jag hörde fabriksvisslorna signalera för Galinas häftiga premiärmål på Skutskärs ip

Nykomlingen Skutskär har en rad klasspelare i truppen och har värvat friskt inför den här säsongen, inte minst ryskorna Galina Michailova (Rekord Irkutsk) och Olga Rodionova (Söråker).

– Det är ett jättebra lag med många fartspelare. Sedan har de värvat ryskorna som kommer med ett typiskt ryskt spel som vi inte är lika vana vid. Så det blir en tuff match med mycket fart. De var ju riktigt bra mot Kareby senast (förlust 2–4) så jag antar att de kommer att bygga vidare på den känslan.

Hur vill du att ni spelar mot dem?

– Hittills har vi varit bra i defensiven i stora delar av matcherna och det ska vi fortsätta att vara. Vi har inte släppt in några mål än och vi vill fortsätta att visa att vi är svåra att göra mål på. Sedan måste vi få upp farten i vårt offensiva spel och släppa bollen i rätt lägen till folk som kommer med fart, säger Anna Fosselius.

Under förra säsongen fick mittfältaren även för första gången chansen i damlandslaget och togs senare även ut i förbundskapten Magnus Nordins observationstrupp inför VM i Kina i januari. Så sent som förra helgen deltog hon, tillsammans med lagkamraterna Sara Carlström, Malin Persson och Matilda Plan, i ett sista landslagsläger innan den slutgiltiga VM-truppen tas ut till helgen.

– Jag har haft som personligt mål de senaste två säsongerna att jag vill vinna ett VM-guld någon gång, det är min stora morot. Samtidigt vore det ju bara en bonus eftersom klubblaget går först för mig men det jag har känt när jag spelat med landslaget är ju att även klubblaget gynnats av det när jag blivit mer vältränad och gjort mer nytta helt enkelt.

Vad tror du om dina chanser att bli uttagen i VM-truppen?

– Jag vågar inte tro någonting, det är bara att vänta och hoppas, säger hon.

MISSA INTE

► Nästa steg i storsatsningen – Bandypuls visar 12 matcher live

► Damernas elitserie 2017/18 – här är läget i lagen

► Experterna säger sitt om damernas elitserie

► Nu blir bandyn mer jämlik – samma prispengar för damer och herrar