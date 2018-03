15 säsonger för VSK – nu är karriären över för Anders Bruun: "Bestämde mig innan säsongen"

>>> Se glimtar från Anders Bruuns karriär i bildspelet nedan

Redan inför förra säsongen var VSK:s Anders Bruun tveksam till fortsatt spel. Men två säsonger till blev det för den nu 39-årige försvararen innan han nu meddelar att karriären är över.

– Jag bestämde mig egentligen till 95 procent innan den här säsongen att det var min sista. Jag kände att det var rätt sätt för mig att göra det på men sedan har jag valt att inte berätta det för någon mer än de som sitter närmast i omklädningsrummet. Sedan sa jag det till alla på sista träningen vi gjorde, säger han.

– Jag minns hur jag åkte bort mot klacken en sista gång och de stod där och visade oss sitt stöd fast vi hade åkt ut. De är helt grymma och det är få förunnat att få uppleva ett sådant stöd.

Mot slutet av den här säsongen valde Bruun vid ett par tillfällen att bänka sig själv till förmån för junioren Rasmus Sjöström och motiverade det med att "det fanns andra som var bättre". När karriären nu är över är han glad att allt till slut hängde på motivationen för honom.

– Jag har funderat ganska länge på hur det ska kännas när man tar det här beslutet och jag ville känna att jag fick ta det beslutet själv och att det inte skulle bero på skada eller på att någon sa att man inte var önskvärd längre. Efter att vi hade spelat klart den sista matchen var det ganska skönt att jag då visste att "nu är det slut" och att jag inte behövde fundera på det då. Sedan var det otroligt tråkigt att det tog slut för tidigt, säger Anders Bruun.

Säsongen tog slut på Isstadion i Lidköping i den fjärde kvartsfinalen mot Villa och det blev på flera sätt en känslomässig kväll för Bruun.

– Det var väldigt känslomässigt för mig när det tog slut, dels över själva besvikelsen över att vi åkte ut och dels var det en känslovåg över att allt nu var slut. Jag minns hur jag åkte bort mot klacken en sista gång och de stod där och visade oss sitt stöd fast vi hade åkt ut. De är helt grymma och det är få förunnat att få uppleva ett sådant stöd.

Familjen, som levt med och omkring VSK i alla dessa år sedan Anders Bruun värvades till klubben 2002, påverkades också av beslutet.

– Vi gick in i en period när hela familjen var lite ledsen. Att vara familjen Bruun #4 har varit en så stor del av vår familjs identitet så länge så det blev jobbigt för alla.

Tre SM-guld med VSK blev det för Anders Bruun som känner sig säker på sitt beslut men som vet att det kommer att komma stunder då saknaden efter laget och sporten blir stor.

– Just nu känns det väldigt bra att veta att jag inte ska köra försäsongsträning men sedan i augusti när de ska gå på is känns det kanske värre. Jag vet hur mycket jag brukar se fram emot ispremiären så det blir speciellt att inte vara med. Som sagt är jag väldigt glad över att det är min motivation som sätter stopp och ingen skada. Jag fick känna mig ganska nöjd in i det sista med vad jag pytsade in på träningar, matcher och i snack även om prestationen på slutet kanske inte var den bästa. Jag har hela tiden gjort mitt bästa för att bidra och det är jag nöjd med.

Vad ska du göra nu då?

– Nu ska jag bara ha ett heltidsjobb och inte två. Under åren har jag fått en mer krävande roll i mitt jobb på Ikea som gör att jag måste vara mer flexibel och resa mer. Det har varit svårt att få ihop det så nu ska det bli skönt att bara ha fokus åt ett håll och inte leva med dubbla kalendrar, säger han.

Och fortsätter:

– Sedan har jag en familj där vi andas, äter och sover discodans. Mina två döttrar tävlingsdansar, även internationellt, och min fru har fått dra ett väldigt lass där med att sy paljetter på dräkter, skjutsa och fixa och nu ska det bli väldigt kul att kunna engagera sig i deras idrott både som pappa och idrottsman och stötta dem. Fast de låter mig nog inte komma i närheten av dräkterna, säger Anders Bruun och skrattar.

Från VSK:s håll finns inget annat än hyllningsord för att beskriva Anders Bruun.

– Jag har fått äran att jobba med honom i nio år och det är helt fantastiskt hur mycket han och hans familj gett till bandyn. Givetvis blir det ett stort tapp för oss men det är i samförstånd och vi hoppas att han på sikt kommer att vara en del av klubben på ett eller annat sätt. Han har varit inofficiell kapten i många år, en ur-VSK:are från Motala, säger klubbchefen Michael Campese.

VSK försvinner ju inte för att jag slutar, VSK är något man gör för livet

Än så länge finns inga konkreta planer på vad Bruun skulle kunna hjälpa till med runt klubben och själv vill han först avvakta.

– Jag stänger inga dörrar, det kommer jag aldrig att göra för VSK, men vi har inte haft några djupgående diskussioner om det. Just nu tror jag att det är nyttigt för mig att vara ledig och få lite distans till det men om de vill att jag bidrar i framtiden så hjälper jag gärna till. VSK försvinner ju inte för att jag slutar, VSK är något man gör för livet, säger Anders Bruun.

Anders Bruun om gulden:

2009:

"2009 var ju väldigt speciellt eftersom jag då tvivlade ganska mycket på att jag någonsin skulle få ta något guld och det hade varit så otroligt tungt året innan när vi blev utslagna i sudden death mot Edsbyn i semifinalen. Och sedan kommer vi året efter med ett lag som ingen tror på och går hela vägen. Det var riktigt häftigt."

2015:

"Sedan var det 2015, direkt efter Rysslandstiden, det var ju roligt på ett helt annat sätt. Jag hade fått vara iväg och testa Ryssland och sedan fick jag komma hem och vinna så då var det mer glädje än 2009 när det nog mest handlade om lättnad."

2016:

"Och sedan 2016, att få ta det för andra året i rad... det var ju bara sjukt."

