Bandypuls utser Veckans lag: "En av de enskilt bästa insatserna under 2017"

MÅLVAKT

Björn Hellman, Kalix (2)

Förutom 4–9-förlusten mot Vetlanda var Kalix nyårsveckans stora vinnare i tabellens undre region, med tunga tvåpoängare mot Sirius och bottenkollegan Motala. På de två segermatcherna släppte Björn Hellman bara in två mål, och när bruttotruppen till VM presenterades strax före Kalix bortamöte med Motala var målvaktsprofilen ett av 26 namn. Även om han får betraktas som nummer fyra bakom Joel Othén, Patrik Hedberg och Anders Svensson så är landslagsplatsen mycket välförtjänt efter en riktigt stark höst och vinter.

LÄS ÄVEN: Nyårsspecial: Målen, känslorna, grodorna och smällarna – här är klippen vi minns från 2017

FÖRSVAR

Felix Pherson, Villa Lidköping (2)

Villakarriären började ju trevande, men för varje match som går blir vänsterhalven bara bättre och bättre. Lämnade annandagsderbyt mot Vänersborg poänglös, men agerade sedan både målskytt och framspelare i matcherna mot Broberg (där han enligt egen utsago också blev bortdömd) och Västerås SK. Har all potential för att vara en framtida landslagsman, men med Hans Andersson, Per Hellmyrs och Erik Säfström är konkurrensen i blågult just nu mördande.

LÄS MER: Phersons ilska efter förlusten: "Domaren borde sett att det var mål"

Robert Rimgård, Hammarby (1)

Ny supervecka för serieledaren Hammarby som tog sex av sex poäng i mötena med Tellus, Bollnäs och Vänersborg. "Bajens" främsta styrka sitter i anfallsspelet, men även defensiven är trygg och stabil. En av nyckelspelarna i den framgången är offervillige Robert Rimgård som spelar med stort hjärta och inte räds att täcka skott från exempelvis Joakim Hedqvist. Tuff och rejäl, och trots sin kapacitet lite av en försvarsdoldis i bandy-Sverige.

Martin Johansson, Villa Lidköping (3)

Villa gick förvisso på pumpen med 3–5 borta mot Broberg, men slog Vänersborg och Västerås SK – och i segermatcherna släppte laget totalt ett enda mål förbi sig. Räkna in de fem insläppta mot Broberg så är det ändå bara två baklängesmål per match. Längst bak i Villas försvar fortsätter Martin Johansson att vara en gigant och är lika given här som i landslaget. "Löjligt bra" mot VSK för att citera en läsare. Kan vara Sveriges försvarskung för tio år framöver.

LÄS MER: Fem snackisar från Villa Lidköping–VSK: "Defensiven ter sig allt mer skrämmande"

Stefan Edberg, Västerås SK (1)

Ett av VSK:s utropstecken under säsongen. Vänsterbacken, som knappast drar sig för att smälla på, har en fin vecka bakom sig och var framför allt stark i annandagsderbyt mot Tillberga. Försvarstuffingen spelar oftast med stor marginal och har överlag en väldigt låg felprocent. Bidrar även allt mer offensivt. Har bara fyra A-landskamper, men är uttagen i Svenne Olssons bruttotrupp till VM och kan mycket väl bli en "skräll" i försvarslinjen – på Linus Petterssons bekostnad?

LÄS ÄVEN: Lista: Här är VSK:s drömelva genom tiderna: "En av bandyns allra största"

Daniel Burvall Jonsson, Edsbyn (3)

Lika rutinerad som gedigen och alltid med en hög grundkapacitet, men de senaste säsongerna lite svajig vad gäller spetskvalitet. Den här säsongen ligger högerhalven Daniel Burvall Jonsson på en högre nivå – i match efter match – än på flera år, särskilt vad gäller smarta lösningar i offensiven. Frågan är om inte Edsbyns egen ”Professor Bandy” har varit snäppet vassare än lagkamraten och givne landslagsliraren Hans Andersson. Blågul klass!

LÄS ÄVEN: Liw vass veteran när Edsbyn tog revansch på Vetlanda: "Vi har fler hörnvarianter på lager"

MITTFÄLT

Adam Gilljam, Hammarby (1)

Gjorde comeback i annandagsderbyt mot Tellus efter en lårkaka och var lysande direkt i sin defensiva mittfältsroll. Står för väldigt mycket av uppspelen i Hammarby som går som tåget, och samarbetet med nyförvärvet Christoffer Fagerström fortsätter att vara starkt. Gör färre mål än tidigare, men desto mer framspelningar med en passningsklubba som faktiskt glöder.

LÄS MER: Fem snackisar från Hammarby–Bollnäs: "Båda tog ett steg närmare VM"

Per Hellmyrs, Bollnäs (4)

Bollnäs blev förnedrat av Edsbyn och krossat av Hammarby, men det går inte att förbise det som Per Hellmyrs just nu uträttar på en bandyplan. När ett hårt skadedrabbat Bollnäs i stort sett behövde ragga folk från läktaren inför mötet med Tillberga så stod Hellmyrs för en av de enskilt bästa insatserna under hela 2017. Bollnäs vann med 5–2 och hattrickskytten låg bakom precis allt. Bär Bollnäs på sina axlar, men blir alldeles för ensam mot topplag som Edsbyn och "Bajen".

TV: Se Hellmyrs show mot Tillberga

ANFALL

Christoffer Edlund, Sandviken (3)

Tolv mål på tre matcher. Hyggligt facit, va? Christoffer Edlund vräkte in fem mål när SAIK körde över Broberg på annandagen. Sedan fyllde landslagsstjärnan på med fem nya mot Tellus och ytterligare två mot Vänersborg i vad som var en klinisk vecka för Magnus Muhréns gäng. Har gjort 51 mål på 17 matcher nu och ingen är i dagsläget ens i närheten av att hota Christoffer Edlund som säsongens stora skyttekung.

LÄS MER: Fem snackisar från SAIK–Broberg: "Bara att lyfta på hatten – Edlund stormar mot skytteligasegern"

Joakim Andersson, Vetlanda (3)

Det är inte jättemånga forwards som kan kännas som ett hot så fort de har passerat mittlinjen, men så är fallet med Vetlandas eget kraftverk. I det böljande mötet med Edsbyn, som Vetlanda förlorade med 4–7, var landslagsanfallaren Joakim Andersson en jätte med konstanta hot mot hemmalagets försvar. Gjorde fyra mål och en assist mot Kalix och är den enda som kan hota Christoffer Edlund om skytteligatiteln. Joakim Andersson är just nu 14 mål bakom.

TV: Se höjdpunkterna från Edsbyn–Vetlanda

Jesper Jonsson, Hammarby (3)

Med "Bajens" poängmaskin som den tredje och sista forwarden i Veckans lag så blir hela frontlinjen småländsk. Jesper Jonsson fortsätter att ösa på som anfallare och gjorde totalt sju mål och två assist mot Tellus, Vänersborg och Bollnäs. I en Hammarbyoffensiv som sprudlar så är den Åby/Tjureda-fostrade 26-åringen den klarast lysande stjärnan just nu. Uttagen som mittfältare i Svenne Olssons mittfältstrupp, men om det räcker hela vägen till Chabarovsk återstår att se.

LÄS MER: Jesper Jonsson glänste framför förbundskaptenen: "Jag skiljer mig åt mot andra anfallare"

TRÄNARE

Magnus Muhrén, Sandviken (1)

SAIK tog full pott i alla tre matcher under nyårsveckan, så det blir Magnus Muhrén som får försöka hitta balansen i det offensiva laget som är mönstrat ovan (och behövs assistans kan han ringa Misja Pasjkin som ledde sitt Hammarby till tre segrar). Sandviken vann solklart mot Broberg och Tellus, men fick slita mot Vänersborg. Där visade Magnus Muhrén fingertoppskänsla med en tidig timeout som vände 0–2-underläge till 5–2-seger, och genom att testa högerbacken Rasmus Forslund som defensiv mittfältare så visar SAIK-ikonen också på att inget är skrivet i sten i det stjärnspäckade laget.

LÄS MER: Fem snackisar från SAIK–Vänersborg: "Muhréns tidiga timeout vände matchen"

