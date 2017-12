Bröt nacken i SM-semifinal – snart kan Sundström debutera för Tillberga

Efter en kraftig smäll mot huvud och nacke fördes Alexander Sundström till sjukhuset i Örebro mitt under SM-semifinalen med Örebro Knights i amerikansk fotboll i somras. Läkare kunde snabbt konstatera att två kotor i nacken var trasiga och Sundström opererades i början av juli.

LÄS MER: Tillbergas nyförvärv efter otäcka smällen: "Jag hade änglavakt – så nära att bli förlamad"

Därmed var karriären som landslagsman i amerikansk fotboll över men han var fast besluten att fortsätta med bandyn, även om han då trodde att säsongen 2017/18 bara var att glömma.

Men nu tyder det mesta på att en debut för Tillberga redan den här säsongen kan vara aktuell trots allt. Redan när laget klev på is i september var Sundström med på isen.

– Det är ju helt sinnesjukt egentligen hur hans återhämtning har varit. Han stod på skridskor redan där när vi gick på is i september, sedan för ungefär fem veckor sedan fick han börja köra stenhårt på gymmet och vara med mer i övningarna, säger Tillbergatränaren Olle Wiberg.

LÄS MER: Fem snackisar från VSK–Tillberga: "Två riktigt fula smällar – helt korrekta matchstraff"

I nuläget deltar Alexander Sundström i allt på träningarna som inte innehåller närkampsspel men redan nu i kommer beskedet om han kan börja gå hundra procent även där.

– Det kommer ett besked nu i veckan och i så fall kan han börja köra fullt redan nästa vecka och han kommer i så fall kunna bli väldigt användbar för oss, säger Wiberg.

Sundström är den sista på Tillbergas skadelista att komma tillbaka, vilket enligt Wiberg gör stor skillnad inte minst på träning.

– Det, plus att vi haft Andreas Hammarbäck och Anders Östling med, har gjort att vi plötsligt varit fyra–fem spelare fler än vi var i höstas så det gör stor skillnad. Vi kan göra allt på träningarna större och mer matchlikt och det är det vi vill jobba på nu under landslagsuppehållet. Vi har varit nere i källaren tidigare under säsongen och därifrån kommer man inte djupare utan bara uppåt. Nu har vi gjort det mycket bättre de senaste matcherna.

LÄS MER: Se situationerna som gav Tillberga två röda mot VSK

Tillbergas nästa match är hemma mot Bollnäs den 13 december, då har laget Andreas hammarbäck, Jens Blixt och Niklas Engström avstängda.

MER LÄSNING

► Bandypuls storsatsning – visar sju toppmatcher i elitseriematcher

► Bandypuls Svensk elitbandys mediapartner: "Större än någonsin"

► Så ser det ut i bandy-Sverige – tabeller och resultat från elitserien, allsvenskan och division 1

► Bandypuls stora spelarenkät: "Har en tendens att se ut som hej-kom-och-hjälp-mig"