Edbergs hörnskott räddade poängen för VSK

Ett försiktigt och ineffektivt VSK mot ett spelskickligt Broberg med en lysande Henrik Rehnvall i mål. Då blev det delad pott i ABB Arena.

Det var två lag som inledde försiktigt när VSK tog emot Broberg hemma i ABB Arena. Bägge lagen backade hem med i stort sett hela laget och anfallen var få under matchinledningen.

Efter drygt tolv minuter dundrade VSK:s lagkapten Magnus Joneby rätt in i målburen under ett anfall vilket ledde till att den flyttades kraftigt ur position. I sekvensen efter fick VSK-backen Stefan Edberg till ett skott från långt håll och som letade sig in i nätmskorna bakom Henrik Rehnvall i Brobergsmålet. Målet var dock omdiskuterat och borde enligt Broberg ha dömts bort eftersom målet inte stod på sin plats. Men domare Adam Jokinen dömde 1–0.

Med drygt fem minuter kvar av den första halvleken utökade VSK ledningen på straff genom Patrik Sjöström innan Broberg sedan reducerade på hörna genom Jonas Nygren.

Den andra halvleken inledde bortalaget bäst om efter bara tre minuter såg Linus Forslund till att det blev utjämnat efter en passning från Adam Wijk och kort därefter tog Broberg ledningen genom Jonas Engström.

Båda lagen hade sedan en del mer eller mindre bra chanser där VSK hade mest boll och var närmast att göra mål men stoppades hela tiden av storspelande Henrik Rehnvall.

Men med kvarten kvar kvitterade Stefan Edberg med en stenhård hörna, hans andra mål för kvällen, vilket skulle visa sig bli det som räddade poängen för VSK. Mot slutet tryckte båda lagen på för ett segermål men matchen slutade oavgjort.

ELITSERIEN:

Västerås SK–Broberg 3–3 (2–1)

Mål: 1–0 (14) Stefan Edberg (Simon Jansson), 2–0 (42, straff) Patrik Sjöström, 2–1 (45, hörna) Jonas Nygren (Joel Edling), 2–2 (49) Linus Forslund (Adam Wijk), 2–3 (52) Jonas Engström (Joel Edling), 3–3 (76, hörna) Stefan Edberg (Oscar Gröhn).

Hörnor: 10–2

Straffar: 1–0

Utvisningar: VSK 2x10, Broberg 3x10

Domare: Adam Jokinen

Publik: 987

