Efter tunga starten – förändringar i Tillbergas ledarstab som får ny huvudtränare

Sedan våren 2015 har Oskar Robertson varit tränare i Tillberga.

Men nu är den tiden över.

Under onsdagen meddelade klubben att Robertson valt att kliva åt sida på grund av "jobbskäl". Robertson kommer nu att ersättas av tidigare assisterande tränaren Olle Wiberg som haft den rollen i två år.

Ny assisterande tränare blir Hans Hedin som har många år som målvaktstränare i klubben bakom sig.

- Det känns naturligtvis tråkigt att vi tvingas till denna hastiga förändring. Styrelsen har haft ett otroligt stort förtroende för det jobb som ledarna lagt ner under de tuffa omständigheter vi haft under hösten. Men arbete, studier och familj är faktorer som alltid kommer spela in i vår vardag då få bandyspelare eller ledare har utövandet som huvudinkomst. Vi är glada att vi hittade denna interna lösning med bibehållen kompetens men med annan rollfördelning, säger klubbens ordförande Calle Juhlin i ett uttalande på Facebook.

Helt borta från klubben kommer Robertson däremot inte vara då han kommer ha en roll som spelteknisk rådgivare i den mån han hinner.

