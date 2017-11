Oavgjort mellan Tellus och Tillberga efter sen kvittering

Tillberga var under onsdagskvällen på väg mot en välbehövlig bortaseger mot bottenkonkurrenten IK Tellus. Men hemmalaget och Filip Skoglund ville annat och kvitterade till 2–2 i matchens slutskede.

Ett formstarkt Tellus, som i senaste omgången skrällvann borta mot Villa, välkomnade formsvaga Tillberga till match på Zinkensdamm IP. När domaren väl blåste i pipan var det dock allt annat än en ojämn tillställning.

Tillberga inledde bäst men Tellus växte in allt mer i matchen och lagen bytte halvheta målchanser med varandra. Hörna för Tillberga i minut 33 och då skulle det till slut rassla i nätet. Jimmy Jansson assisterade Måns Engström, som snyggt pangade in 1–0 till gästerna.

Hemmalaget lyckades resa sig och kvittera innan halvtid, men det med god hjälp från Tillberga–försvaret. Efter slarv snappade Jonas Enander upp bollen, dribblade sig förbi två spelare och placerade in kvitteringen.

I andra halvlek gav hörnorna återigen utdelning för Tillberga. I matchminut 50 sköt Kim Barklund in 2–1 efter retur på hörna. Gästerna hade därefter en bra period och fler bra lägen till mål. Istället blev man straffade och det sent i matchen. Med bara en minut kvar av ordinarie tid prickade Tellus Filip Skoglund in det förlösande 2–2.

IK Tellus–Tillberga Bandy 2–2 (1–1)

Mål: 0–1 (33, hörna) Måns Engström (Jimmy Jansson), 1–1 (42) Jonas Enander, 1–2 (49, hörna) Kim Barklund, 2–2 (88) Filip Skoglund (Joel Pettersson)

Hörnor: 8–11

Utvisningar: Tillberga 1x10

Domare: Ulrik Bergman

Publik: 197, Zinkensdamms IP

