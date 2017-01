31-åring döms till böter för fuskförsök med körkort

31-åringen döms nu av Västmanlands Tingsrätt till böter för brukande av falsk urkund och för olovlig körning, efter att ha kört bil utan att ha ett giltigt svenskt körkort.

31-åringen, som är utländsk medborgare men numera bosatt i Fagersta, körde bil på riksväg 66 i början av förra året. Han blev stoppad av polisen och uppmanad att visa körkortet. Han tog då fram ett grekiskt körkort som dock vid en kontroll med Interpol visade sig vara falskt – personuppgifterna var falska och inte ens den myndighet som stod som utfärdare av körkortet fanns i verkligheten.

31-åringen hävdade att han i god tro skaffat körkortet i Grekland, dit han flyttat från sitt hemland 2012, genom att identifiera sig och betala 800 euro. Något körprov eller teoretiskt prov förekom inte. Men mannen hävdade under tingsrättsförhandlingen att han inte var bekant med hur grekiska myndigheter fungerar och att han därför trodde att allt var i sin ordning.

"Körkortet" fick mannen hem med posten.

Tingsrätten trodde dock inte på mannens berättelse utan anser att han borde ha förstått att körkortet var falskt.

En försvårande omständighet för mannen var att han innan han fastnade i poliskontrollen hade skickat in en begäran till Transportstyrelsen om att få byta ett utländskt körkort mot ett svenskt. Men då var det inte det grekiska "körkortet" han skickade in utan ett litauiskt.

Tingsrätten ifrågasatte varför 31-åringen hade skickat in ett litauiskt körkort om han redan hade ett giltigt grekiskt, som han ju själv hävdade. 31-åringen uppger att han fått ett tips via en kamrat att det skulle vara lättare att byta till sig ett svenskt körkort om man skickade in ett körkort från Litauen.

31-åringen ska då, 2014, ha åkt till Litauen och där avlagt ett körprov och sedan gjort ett teoretiskt prov via Internet. "Körkortet" skickades därefter hem till mannen per post sedan han betalat en avgift om 2 200 euro.

Tingsrätten bedömer 31-åringens berättelser om hur han skaffat utländska körkort som "utomordentligt verklighetsfrämmande". Rättens ledamöter anser mannen inte kan ha undgått att förstå att körkorten var falska och att han därför gjort sig skyldig till urkundsförfalskning när han skickade in det litauiska underlaget till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen avslöjade direkt mannen när de gjorde en kontroll med sina kollegor i Litauen som kunde hitta 31-åringen i sina register.

31-åringen döms till 7 200 kronor i dagsböter och han ska även betala 800 kronor till brottsofferfonden samt 2 000 kronor av sina advokatkostnader, som uppgick till 5 668 kronor.