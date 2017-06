Fyndet på brottsplatsen vid Elsa Andersons: "Stor kniv som inte tillhör konditoriet"

LÄS MER: Ägaren efter inbrottet på Elsa Andersons: "En törstig tjuv"

Tidigt under lördagsmorgonen bröt sig någon in på Elsa Andresons konditori. En ruta krossades vid inbrottstillfället men inget av större värde stals. En förundersökning har nu inletts under brottsrubriceringen stöld genom inbrott.

Nu kommer nya uppgifter från polisen om att en kniv som inte tillhör konditoriet ska ha påträffats på platsen. Kniven har tagits i beslag och det ska nu utredas huruvida den har något samband med händelsen. Petronella Hjertqvist är områdespolis i Fagersta och berättar att det finns starka misstankar om samband.

Någon har troligtvis glömt den när de flydde från platsen, berättar Hjertqvist.

Jimmy Spolander vid polisen i Fagersta vill inte gå in på några mer detaljerade uppgifter om inbrottet. Just nu inväntar polisen svar från brottsplatsundersökningen och fortsätter att samla in observationer från allmänheten. Det finns ännu inga misstänkta för inbrottet.

