Inbrott på Elsa Anderssons konditori under midsommarnatten

Under natten fick Elsa Anderssons konditori i Norberg oväntat besök. Ett larm kom in till SOS omkring sextiden under lördagsmorgonen. Personal ringde efter att ha upptäckt ett uppbrutet fönster. Det är ännu oklart om vad som har hänt, då polisen ej har hunnit till platsen än. De har varit upptagna med en olycka mellan Fagersta och Surahammar.

– Vi har sagt åt personalen att de inte får gå in och röja, innan vi har fått säkra spåren. Vi måste gå in och se vad som är borta, säger Ivan Åslund, telefonist på Länskommunikationscentralen.