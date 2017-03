VLT sänder live-tv med intervjuer med åklagare Frieda Gummesson och försvarsadvokat Per Odeling när rättegången avslutas för dagen.

Under dagen har också resultatet från den rättspsykiatriska undersökningen kommit in till Västmanlands tingsrätt. Det visar att den åtalade 44-åriga mannen inte begick gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning.

