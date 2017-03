En man i 20-årsåldern som körde bil Skinnskatteberg under natten mot lördag blev signalerad av polis att stanna. Men det gjorde han inte utan försökte köra ifrån polisen som följde efter. Han stannade sedan vid en fastighet i Skinnskatteberg och sprang in vilket gjorde att polisen var tvungen att gå in och hämta honom.

Mannen visade tecken på berusning och fick blåsa i alkoholmätaren. Han är misstänkt för olovlig körning och grovt rattfylleri.