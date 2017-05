Sommarstugemorden: Rättegången fortsätter – i dag om livförsäkringarna och om drunkningen vid sommarstugan

Åklagarna Jessica Wenna och Johan Fahlander menar att Aki Paasila var i Stockholm den dagen Johanna Möller tecknade en livförsäkring för hennes man. Försäkringsbeloppet var satt till 3,5 miljoner kronor.

Johanna Möller hävdar att Aki var med.

Aki Paasilas arbetsgivare kommer att vittna om att Aki var på sitt arbete när livförsäkringen i IF tecknades och att han inte hjälpt Aki att teckna försäkringen eller att Aki nämnt något om några livförsäkringar.

Undre dagen kommer också flera andra personer att höras. Bland annat räddningsledaren som ska berättas om var kroppen hittades den 8 augusti 2015, att Aki Paasila varit död länge när han hittades och att det 1,2 meter djupt där Aki hittades.

En polis kommer att höras om den så kallade temsning som enligt åklagarna ska bevisa att Johanna Möller inte vistades i sommarstugan hela tiden under kvällen och morgonen den 7 och 8 augusti.

En granne kommer att berätta att hon hörde ljud från en båt på morgonen den 8 augusti, dagen då Aki Paasila hittades drunknad. Vi kommer att följa rättegången under dagen och en sammanfattning av det som händer och sägs under dagens förhandling kommer att publiceras under sen eftermiddag eller kväll.

