Villainbrotten ökar i Västmanland – Norberg bland de mest drabbade

Under 2016 polisanmäldes 276 villainbrott i Västmanlands län, vilket är en ökning med 23 procent sedan 1996.

Länet hamnar på nionde plats i riket när antalet inbrott sätts i relation till antalet småhus. Det är Villaägarnas riksförbund som gjort en undersökning för hela landet på detta vis.

Under 2016 drabbades 0,51 procent av länets småhus av inbrott. Rikssnittet var 0,67 procent.Flest inbrott polisanmäldes i Västerås.

I förhållande till antalet småhus löper dock den som bor i Surahammar, Norberg och Skinnskatteberg störst risk, medan Kungsör tillhör landets bästa kommuner.

– Bland länets kommuner låg Surahammar, Norberg och Skinnskatteberg sämre till än riksgenomsnittet. Allra värst var det i Surahammar och Norberg där 0,93 procent av småhusen drabbades av inbrott. Det borde vara en väckarklocka för både småhusägarna, polisen och kommunen, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund i ett pressmeddelande.

På riksnivå polisanmäldes färre villainbrott än 2015, men över lång tid pekar kurvorna tydligt uppåt. Så ser det också ut i Västmanlands län.

Hittills under 10-talet i har i snitt 297 villainbrott polisanmälts varje år. Under 00-talet var siffran 224 per år, en ökning med 73 villainbrott per år eller 32 %.

– Att drabbas av inbrott är en integritetskränkning och något som småhusägare är särskilt oroliga för. Polisen och kommunerna behöver ta gemensamma krafttag och prioritera det brottsförebyggande arbetet. Dessutom behöver fler inbrottstjuvar sättas fast. Vi måste vara beredda att lyfta på alla stenar för att bryta trenden varaktigt, påpekar Lena Södersten i ett pressmeddelande.

På länsnivå var inbrottsfrekvensen högst i Stockholms län (1,4 %) och Skåne län (0,98 %) och lägst i Gotlands län (0,16 %). På kommunnivå var den högst i Solna (4,6 %) och lägst i Arvidsjaur, Berg och Åre (0 %) där inget villainbrott polisanmäldes 2016.

Hela listan för länet

Siffrorna gäller: Kommun, inbrott per småhus 2016, antal inbrott 2016, ökning av antal inbrott 1996-2016

Surahammar, 0.93 %,27,+0.80 %

Norberg, 0.93 %, 15, +650 %

Skinnskatteberg, 0.76 %,12,+100 %

Köping, 0.61 %, 33, +267 %

Hallstahammar, 0.60 %, 23, +229 %

Arboga, 0.58 %, 20, +186 %

Västerås, 0.48 %, 114, +0.56 %

Sala, 0.34 %, 22, -24 %

Fagersta, 0.26 %, 7, -61 %

Kungsör, 0.12 %, 3, -77 %

Heby, 0.40 %, 19, -5.0 %

