Polisen i Fagersta vädjar efter bränderna: "Berätta vad ni vet"

Sedan i torsdags har räddningstjänsten fått göra utryckningar till flera brandplatser i Fagersta.

Insatserna vid bränderna i ett hus vid skidanlgäggningen i Högbyn och i en carportlänga på Västmannavägen i centrala Fagersta som båda ägde rum på torsdagskvällen var resurs- och tidsmässigt krävande.

Dagen innan härjade en stor gräsbrand utanför Ängelsberg.

Under veckoslutet utbröt dessutom flera mindre bränder.Samtliga dessa bränder kan ha varit anlagda, men det mesta talar för att gräsbranden uppstått vid eldning av torrt gräs som spridit sig.

Kriminalutredare Lars-Göran Backström är polisens förundersökningsledare vad avser bränderna i Högbyn respektive carportlängan. Båda är rubricerade som grov skadegörelse.

Någon naturlig förklaring till husbranden i Högbyn som upptäcktes vid 23-tiden på torsdagen har inte framkommit.

– Ett hus börjar ju inte helt plötsligt att brinna utan anledning så i nuläget utgår vi från att branden är anlagd, säger Lars-Göran Backström.

Det var två privatpersoner som upptäckte branden och larmade SOS. Några andra vittnesuppgifter eller iakttagelser har inte kommit till polisen.

Samma sak gäller branden på Västmannavägen där en bil totalförstördes och flera skadades i eldsvådan.

– Vi förväntade oss att få in flera tips under fredagen, men det var helt tyst. Och trots att det brunnit på fler ställen under helgen så är folk inte angelägna om att prata med oss, säger Lars-Göran Backström.

Eftersom polisen inte gjort några tekniska fynd som skullle kunna leda till en eller flera gärningsmän är behovet av vittnen extra stort.

– Vi kan inte göra något om vi inte får in tips och iakttagelser. Så de som vet något måste berätta för oss . Målet är ju att klara upp brott men för det krävs hjälp, fortsätter Lars-Göran Backström.

Enligt honom är det ett generellt problem när det gäller att få allmänheten att ställa upp.

– Anonyma tips och uppslag är bättre än inget alls, men för att kunna driva en förundersökning och i slutändan få någon åtalad och dömd krävs mer.

Han poängterar dock att branden på Västmannagatan kan ha uppstått på grund av slarv.

Att det skulle vara en och samma person som ligger bakom alla bränder tror han inte. Tillvägagångssättet, avstånden och objekten talar emot det.

– Det kan vara planerade och medvetet anlagda bränder. men på andra ställen barn och ungdomar som orsakar bränder vid lek eller oaktsamhet.

Någon personalförstärkning har inte satts in, men polisen har sedan tidigare extra tillsyn vid skolor eftersom sådana varit utsatta för skadegörelse tidigare.

