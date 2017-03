Femte generationen på 1800-talsgården: "Det är hetast i sovrummet"

Gården Övre Damsäter vid Axberg utanför Örebro är inte bara en angelägenhet för Christine Larsson och Thomas Nilsson som bor där. Den angår hela släkten som den släktgård den är.

Christine tar emot oss på gårdstunet tillsammans med de tre hundarna Zorro, Zlatan och Zack. Huset är stort och nymålat med bland annat två flyglar intill och ett stall som från början var ladugård.

Vi slår oss ner i det stora köket och Christine berättar om gården. Hon tar fram en lapp där hon skrivit ner hela släkthistorien, vilka som bott i huset och hur de är släkt. Berättelsen börjar på 1800 och sträcker sig fram till i dag. Hon räknar efter och kommer fram till att hon är femte generationen i huset.

- Jag intervjuade min mormor Anna-Lisa. Därför kan jag släkthistorien, säger Christine när vi sitter vid köksbordet.

Hon pekar ut mot den östra flygeln och säger att där levde mormor Anna-Lisa sina sista år, närmaste granne med Christine. I dag bor hennes dotter där i det lilla söta huset.

Det går i ytterdörren och Christines mamma, Margaretha Larsson, dyker upp. Hon bor på en gård en bit bort. De båda berättar tillsammans historien om ett nästan förlorat arv som de nu tagit tillbaka.

Men vi börjar med en rundvandring i det stora huset som, visar det sig, inte är i originalskick från 1854 när huset är byggt.

Vi går in i det stora vardagsrummet där det finns såväl matbord med plats för många gäster, soffor och en rad andra möbler. Vi fortsätter uppför trappen och kommer till sovrum men också till flera rum som är fyllda av vackra gamla möbler.

- Det här är fastrarnas del av huset, säger Christines mamma Margaretha.

Fastrarna var Christines mormor Anna-Lisas fastrar, tre ogifta systrar som bodde på gården tillsammans med sin bror och hans familj. Jobb, det fanns det till alla på en stor gård.

Vi går ytterligare en våning upp, till det som var vinden tills alldeles nyligen. Dagens husägare, Christine och Thomas, inredde den när de flyttade in med sin två respektive fyra barn på 90-talet för att alla skulle få plats. Där uppe finns sovrum och tv-rum.

Det är ett stort hus och många rum och många berättelser om släktingar. Det som fattas är egentligen skavda gamla fönsternischer och golvdrag. Förklaringen är att huset blev totalrenoverat på 1970-talet, av en morbror till Christines mamma Margaretha.

- Han ville modernisera och bytte ut alla fönster och lister, rev ut kakelugnar och gamla badkar. Bakugnen rök också liksom skafferiet, säger Christine och suckar lite, tycker att han kastade ut barnet med badvattnet så att säga.

Dessutom sålde han många av inventarierna som hörde till gården. En handling av sin tid.

Men i hemlighet led Christines mormor Anna-Lisa av att se sitt föräldrahem bli så förändrat och totalrenoverat. Så när brodern dog på 80-talet, köpte hon tillbaka det. Och nu påbörjade hon en jakt på saker som en gång hört hemma i gården för att återställa det som gick.

- Mamma letade upp en hästvagn hos Värhulta i Fjugesta och en spegel med byrå hos en annan släkting. Och så var mamma och jag på auktioner och loppisar för att vi skulle hitta möbler att möblera upp huset med, säger Margaretha och skrattar lite åt de många minnena.

Det blev många möbler. En del rum är onekligen övermöblerade. Mormor Anna-Lisa är numera död men hennes möbler får stå kvar i huset. Christine tycker att möblerna är vackra och så fyller de ju sin funktion.

Christine är alltså den som bor i huset numera. Hon flyttade in 1998 och har också hon gjort renoveringar, bland annat har hon byggt ett nytt badrum. Hon och Thomas, som flyttade in med sina barn 2004, har renoverat köket, dragit in jordvärme och inrett vinden, bland annat. Men hon har bestämt sig för att inte renovera tillbaka utseendet på huset till hur det såg ut innan 1976, när hennes mormors bror totalrenoverade .

- Det skulle ju bara bli ytterligare ett stort ingrepp i huset. Jag låter det vara i stället säger hon.

Förutom stilskillnader är det ju egentligen inga fel på den renovering som gjordes på 70-talet. Den är numera en del av husets och gårdens historia, berättelsen om paret som ville göra 1800-talsgården till ett 1970-talshus.

Men visst har det hänt mycket på gården som också speglar sin tid. Bland annat finns det numera en pool i trädgården. Den blir som en kontrast till det gammeldags dasset som speglar en annan tid med sina dubbla ingångar, en för herrskapet och en för tjänstefolket.

Huset: Är huvudbyggnad på Övre Damsäters gård och byggt 1854. Det är i tre plan där översta våningen är en inredd vind.

Där bor: Christine Larsson och Thomas Nilsson, tidigare bodde deras två respektive fyra barn där också.

I flygeln: bor Christines dotter Madeleine. Tidigare har Christines mormor bott i flygeln.

Christine: Jobbar som ekonom och kallskänka på Smörgårsbutiken i Örebro, som hennes mamma Margaretha driver. Hon sköter också om gårdens hästar.

Thomas: Arbetar som travtränare.