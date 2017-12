Uppdukat för jul hemma hos Angelica Farrandi i Västerås: "Ögat dras alltid till något som glittrar"

TV: Floristen Angelica Farrandi visar hur du gör din egen stubbgran

Angelica Farrandis vardagsrumsbord i teak designat av Carl Malmsten står dukat för julmiddag i lägenheten på Skallberget i Västerås. I centrum på bordet står en hemmagjord julkrans/adventsstake med bland annat kottar, ranunklar, videkissar och såklart fyra ljus. Det tjusiga vita porslinet och glasen är köpta i second hand-butik och de små dekorationsgranarna är handgjorda av återvunnet material av kvinnor på Sri Lanka. I guldglittrande vaser står röda ranunklar och vita julstjärnor.

– När det gäller dekoration tycker jag om att använda naturmaterial. Men jag tycker också det är kul att sätta dit guld till exempel. Ögat dras alltid till något som glittrar, säger Angelica Ferrandi.

I hörnet av rummet står två grenar från en silvergran nedstuckna i en oasis (som såklart inte syns). Grenarna har fått behålla sina kottar.

– Det tycker jag är extra fint. Sådana kan man inte direkt köpa. Då får man den perfekta granen i den perfekta formen men här tycker jag den blir perfekt eftersom den är så asymmetrisk. Naturen har fått välja formen själv, säger Angelica.

Tidigare år har hon och sambon haft plastgran.

– Som vi köpte på loppis. Jag tyckte det var bra att vara miljövänlig och återanvända, säger Angelica.

Angelica är uppvuxen på Enhagen-Ekbacken i Västerås. Hon tog studenten 2007 och 2008 utbildade hon sig till florist på Floristutbildarna på Bäckby. Sedan fick hon direkt ett erbjudande om jobb som florist i Luleå.

– Jag bodde fortfarande hemma då. Så jag packade bara min väska och flyttade upp till Luleå, säger Angelica.

En dag träffade hon mannen som skulle bli hennes sambo. Han bodde dock i Västerås.

– Jag var hemma i två månader efter julen och under den tiden träffade jag honom. Sen kom han upp och skulle hälsa på och så åkte han aldrig hem, säger Angelica och skrattar.

De bodde sedan tillsammans i ett kollektiv i Luleå ett tag.

– Vi var fyra stycken som bodde i en fyra. Det var väldigt roligt.

Efter totalt fyra år i Luleå kände Angelica dock att hon ville ha en förändring och nya utmaningar i jobbet.

Paret flyttade tillbaka till Västerås och Angelica startade det egna företaget Blåsboblomman.

– Blåsboblomman firade tre år för ett halvår sedan, berättar Angelica och fortsätter:

– Det är mycket arbete med det är värt det att vara sin egen chef och få hitta på allting som man vill göra.

Både på jobbet och i hemmet har Angelica inrett med loppisfynd och saker som ärvts av släkt och vänner.

– Jag tycker det är så häftigt med sådana här gamla möbler, säger Angelica och pekar på soffbordet.

– Det här kan man lyfta upp, vrida och lägga i två skivor så har jag ett till matsalsbord. Det har jag ärvt av mammas sambos föräldrar som rensade ut hemma.

På väggen ovanför soffan hänger en drös med gitarrer, som tillhör sambon Sebastian.

– Ett tag hade vi regeln att kommer det in en gitarr i hemmet så ska det åka ut en. Men det har blivit lite slappare med det. Så just nu kommer det bara in fler gitarrer, säger Angelica och skrattar.

Angelica Ferrandi

Ålder: 29 år

Gör: Florist, driver egna företaget Blåsboblomman sedan cirka 3½ år.

Bor: I en hyreslägenhet på 51 kvadratmeter på Skallberget i Västerås

Familj: Sambon Sebastian Ferngren

Så gör du Angelicas stubbgran

Du behöver:

Stubbe

Kvastskaft

Borr

Lim

Granris

Ståltråd

Sekatör

Dekorationer

Gör så här:

Såga av en lämpligt lång bit av kvastskaftet, förslagsvis halva.

Borra ett 2½ centimeters hål i stubben. Limma fast kvastskaftet.

Klipp granriset i lagom stora bilar.

Sedan lägger du granriset runt kvastskaftet som en krans och fäster med ståltråden genom att snurra det runt granriset. Bygg på med granris lager på lager uppåt och linda ståltråden runt om.

Använd så mycket granris du vill och sluta när du tycker den är buskig nog.

Sedan är det bara att dekorera med valfria dekorationer.

Angelica har använt små vattenrör som hon satt julstjärnor i och sedan stuckit in i granen.

Ska du ha granen inomhus är det bra att spraya den med vatten då och då.

Se tv-klippet överst i artikeln för mer hjälp när du gör din stubbgran.

