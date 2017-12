Johansson: "Karlberg kan bli en publikfavorit i VSK – potential att starta redan 2018"

Om vi ska utgå från saker vi vet?

VSK har över nära och viktig tid fyndat framgångsrikt i division 2.

Douglas Karlberg kommer välscoutad och från ett personligt rekord.

Det finns all anledning att vara nyfiken på Grönvitts första nyförvärv.

Samarbetsklimatet och elitambitionen i Västerås verkar fungera.

Någon annan tolkning framstår irrelevant efter senaste transfern mellan Hamre IP och Solid Park Arena. Skiljebofostrade 20-årige Douglas Karlberg fick växa i SSK under två säsonger för att fullkomligt explodera under sin tredje och bomba in 16 mål under skicklige tränaren Michael Anderssons ledning.

Nu byter han upp sig till ett VSK som är större på alla sätt. En serie högre, en större kravbild och framför allt ett större publikintresse.

Kort sagt, det fungerar så som det borde för den som tänker helhetsperspektiv. Förhoppningsvis känner alla i Skiljebo som varit delaktiga i Karlbergs tid på Hamre en stor stolthet över att ha fostrat ytterligare en spelare som bedöms bra nog för att spela i Västmanlands fotbollsstolthet med ett publiksnitt på 1 753 personer i tredjeligan 2017.

För VSK är det en på alla sett intressant värvning. Det som talar mest för att den lyckas är de senaste årens historia.

Medan klubben haft varierande framgång med meriterade spelare utifrån har Grönvitt fyndat träffsäkert när det handlar om dominanta spelare från lägre rankade klubbar i Västmanland.

Karwan Safari hade ägt division 2 norra Svealand och blev spets direkt i VSK. Dennis Persson hade också dominerat division 2 norra Svealand och blev spets från dag ett i comebacken i Grönvitt.

Dylan Kosik hade gjort många bra matcher i division 2 norra Svealand och blev redan under sin andra säsong i Grönvitt en uppskattad startspelare med sex mål på kontot.

Mathias Benker kom visserligen inte från en västmanländsk klubb, men från Gamla Upsala i samma serie, och blev en startspelare under sin första säsong.

Tidigare kan vi lägga till Mikael Gustafsson när han kom från Köping. Poängen är enkel att sammanfatta – spelare som gjort tydlig skillnad i division 2 har ofta gjort det bra eller bättre än så även i VSK utan särskilt lång startsträcka. Med rätt egenskaper lyfter sig en spelare ofta per automatik genom att få bättre spelare runtomkring sig som kan erbjuda en bättre passningsservice och bättre löpalternativ.

Det blir högintressant att se om det landar likadant med Douglas Karlberg.

Till skillnad från Safari och Persson signas han inte med en "färdig" plats i startelvan. Tvärtom är konkurrensen lika hård som inspirerande med Emir Smajic och eventuellt Safari på den centrala anfallspositionen beroende på hur den situationen utvecklas.

Men Karlberg känns inte som typen som är skraj för en utmaning. Han är bara 20 år och vet att han tillhör framtiden i VSK och kan säkert göra sin första säsong med tålamod.

Personligen blir jag dock inte ett dugg förvånad om han utmanar om en starttröja vid tillfällen redan under 2018. 16 mål redan som 20-åring för Skiljebo är starkt – och den som sett anfallaren spela vet att han kommer med mer än bara mål till planen.

Karlberg har egenskaper för att bli en publikfavorit bland VSK-fansen. Här har klubben signat en spelare som sitter på Mikael Gustafsson-mentalitet. Forwarden lägger ingenting emellan i närkamper och går in fullt i varje situation. Han är jobbig att möta för försvarare och orkar löpa.

Douglas Karlberg skriver inte på för VSK med en lång meritlista.

Han kommer till Grönvitt för att börja skapa sin på allvar.

Kontraktet är skrivet över 2019 och vem vet var en 22-årig Karlberg är då? Potentialen är intressant, riktigt intressant.