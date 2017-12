Så agerar VSK efter Mjällbys exit – här är planen: "Finns en profil"

Redan under torsdagen kom de första ryktena om att Johan Mjällby var på väg att ta över superettaklubben Gefle IF.

Under fredagen kallade Gävleklubben till presskonferens där man förmedla rekrytringen av VSK-managern.

För VSK Fotboll kom det inte som någon överraskning då klubben informerades redan under torsdagskvällen.

- För vår del har vi hunnit smälta den här nyheten och det kom inte som någon överraskning idag. Vi har vetat om att Johan haft en klausul i sitt kontrakt som gjort det möjligt för honom att lämna för en klubb högre upp i seriesystemet, säger Ado Sadzak.

Han fortsätter:

– Han meddelade oss igår och sa väl att det var ett tufft beslut att lämna VSK men att förutsättningarna i Gefle passade honom. Han hade velat dra ut på förhandlingarna lite men Gefle ville ha svar snabbt därför kom beskedet så plötsligt, säger VSK:s sportsligt ansvarige.

I en intervju med Sporten avslöjade Mjällby att han själv betalar utköpsklausulen till VSK, uppgifter som Sadzak varken bekräftar eller dementerar.

– Om han själv eller om Gefle betalar den klausulen spelar ingen roll. Jag kan inte säga vilken summa det handlar om heller mer än att den är rimlig och inte märkvärdig. Man ska veta att när Johan kom till oss så fanns inga krav från hans sida, bara den här klausulen, säger Sadzak.

Nu tvingas Grönvitt se sig om efter en ersättare till Mjällby, en process som redan är inledd.

– Vi har en plan för hur vi ska gå vidare för att rekrytera en ny tränare till klubben, men det är ingen ko på isen. Vi ska komma ihåg att Mjällby blev klar för oss i mitten av februari och till dess är det två månader kvar.

Sadzak fortsätter:

– Just nu gäller det för oss att kolla alternativen, lyssna med spelartruppen och även med styrelsen för att rekryteringen av en ny tränare ska bli rätt. Vi har inget namn vi jobbar med just nu och det är inte säker att vi behöver få in en tränare som är precis som Johan, men det finns en profil som vi jobbar efter.

Hur ser den profilen ut?

– Det vill jag inte gå in på. Det blir lätt diskussioner och folk kan tycka att man inte plockat den profil som man först säger att man söker. Så jag väljer att inte gå in på det. Vi vill komma fram till ett bra namn helt enkelt.

Att Johan Mjällby väljer att lämna en månad efter att han skrivit nytt kontrakt med klubben är inget som oroar Sadzak. Han menar att det hade funnits jobbigare scenarion att hamna i.

– Det hade varit värre om det blivit så här mitt under säsongen. Nu gäller det bara för oss att informera en trupp som är på semester och få deras input, vad vill de ha och vad vill de inte ha.

– Jag kan säga att det redan ringt folk och både tipsat om tränare och även erbjudit sina tjänster. Vårt jobb ligger i att undersöka de olika namn vi har och se vilka vi ska gå vidare med.

Klart är att tränare Tomas Gabrielsson blir kvar i klubben, han står under kontrakt. Med Leffe Berg ska ledningen nu inleda diskussioner och se vad man ska ge honom för roll och vad han själv önskar ha för roll. Klart är dock att man gärna ser att Berg stannar.

– Precis som med värvningsprocessen så är det ingenting som förändras där. Vi har jobbat fram en lista på spelare som vi känner att vi vill ha kvar från den trupp vi hade förra säsongen. Den tränare som kommer in kommer ta över den truppen och sedan sätta sin prägel på den, säger Ado Sadzak, sportsligt ansvarig i VSK Fotboll.