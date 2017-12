Stjärnmittfältaren klar för VSK – vill se storsatsning: ”Måste gå all in”

Simon Johansson gjorde ett suveränt 2017 med 7+10=17 poäng.

Mittfältaren imponerade bland annat på Assyriskas assisterande tränare, Magnus Österberg, som utöver sin tränarroll krönikerar åt Fotbolldirekt.se.

Där listade han efter 2016 bland annat Brommapojkarnas Felix Beijmo (då i division 1) som ett allsvenskt fynd, en spelare som sedan gjorde succé i Djurgården.

Nu gjorde han en liknande ranking efter 2017. Och värderade Simon Johansson högt.

”Central mittfältare med stor arbetskapacitet som tillför oerhört mycket. Nyckelspelare i VSK i många år. Har i mina ögon allt som krävs för spel på högre nivå.” skriver Österberg.

Men 24-åringen kommer inte bli ett allsvenskt- eller superettafynd 2018. Han stannar för att försöka spela upp VSK till elitfotbollen.

- Det stämmer. Det är klart, säger Johansson till Sporten.

Hur har du resonerat?

- Vi har haft förhandlingar ett tag och det har varit ganska tufft faktiskt. Jag har inte känt mig sedd, som ni skrivit om problemen med lönestruktur. Jag har tyckt att jag varit värd med och inte blivit behandlad så bra som jag väntat mig.

Men till sist har det resulterat i ett nytt ettårskontrakt.

- Vi hade ett möte i kväll. Jag, Dennis (Persson), (Filip) Tronêt och (Robin) Blommé där vi satt med styrelsen och pratade ihop oss om hur vi ska göra och hur vi ska gå framåt för att få en slagkraftig trupp. Vi kände att vi behövde vara med och inspirera åt rätt håll.

- Jag var nära att göra klart redan innan mötet. Det var en liten detalj kvar som vi behövde komma överens om och när vi gjorde det så kände jag att jag inte orkade vänta längre på andra klubbar och så vidare. Jag ska iväg på en resa på tisdag och ville göra klart vad jag ska göra nästa år innan dess.

Det har diskuterats mycket kring kontrakt den här silly season. Har du fått ett avtal nu som du känner speglar det du gör för VSK på planen?

- Ja, på division 1-mässig nivå så tycker jag att jag har fått det. I relation till övrig lönesättning så är det helt okej, det fungerar. Jag får prestera ännu bättre nästa säsong och visa igen att jag är en av de främsta i laget.

Johansson har spelat för VSK Fotbolls A-lag sedan 2012.

Nu har han en mycket tydlig bild av hur han vill att klubben ska arbeta. Budskapet: Full satsning.

- Jag hoppas att styrelsen signar fler spelare så att vi har ett slagkraftigt lag. Nu är vi ganska långt ifrån det med bredd och spets, men det är en bra början i dag med några spelare som signat. Det är superpositivt.

- Jag tycker att klubben måste våga satsa. Vi måste upp till superettan nu, det är först där vi kan bli självförsörjande. Vi kan inte vara kvar i ettan med Viggepengar, de kommer att ta slut där. Vi måste gå all in ett, två, tre år. Går vi inte upp under den tiden så har klubben förhoppningsvis investerat smart i annat så att det är lite pengar kvar.

2020 träder det nya TV-avtalet för svensk elitfotboll (allsvenskan och superettan i kraft). För åren 2020-2025 har Discovery betalat svindlande 540 miljoner kronor som kommer att fördelas på klubbarna i de två högsta ligorna.

- Efter att det börjat gälla så kommer inte ens 35 miljoner betyda något om några år. Så satsa nu är mitt råd, säger Johansson.

Hur reagerade du på uppgifterna om att Mjällby kan vara på väg till Gefle?

- Jag hoppas såklart att han blir kvar. VI har börjat bygga något med laget och får vi behålla de flesta och värva in någon bra till som gör skillnad så vill jag att han ska vara där och styra. Men väljer han att gå vidare så är det bara att ta nya tag. Vad ska man göra åt det?

Situationen med Karwan Safari?

- Jag hoppas att han också blir kvar. VI har haft ett grymt samarbete.

Oavsett hur det landar kring duon ovan har VSK säkrat sin poängkung på mittfältet.

Och Johansson är sin vana trogen ute efter att slå personligt rekord igen 2018.

- Det var en stor tyngd som släppte från mina axlar när det här blev klart. Jag har velat ha något klart. Jag hoppas kunna göra en ännu bättre säsong så att fler får upp ögonen.

Hur kul var det att listas som ett allsvenskt fynd av en tränare som var i en rivaliserande klubb?

- Det betydde jättemycket. Det var första året som central mittfältare och jättekul att Magnus skrev det. Annars är det bara pappa och någon mer som sagt det. Så kul att det kom från någon annan också, det inspirerar.

Simon Johansson är inte den enda spelaren som blev klar för Grönvitt under torsdagen. Klubben är även överens om förlängningar med trotjänarna Boris Ljevar, Robin Blommé och Koyar Salimi.

Det betyder att klubben gjort klart med sex förlängningar (Svensson, Hellgren, Johansson. Ljevar, Blommé och Salimi) samt ett nyförvärv i form av Douglas Karlberg.

– Vi är väldigt glada över att ha kunnat göra klart med de här fyra spelarna, säger sportsligt ansvarige Ado Sadzak.

FAKTA: Silly season hittills för VSK

Nyförvärv: Douglas Karlberg (anfallare, Skiljebo)

Förluster: Karwan Safari (ny klubb ej klar), Alexander Lundin (ny klubb ej klar), Allan Kosik (ny klubb ej klar), Joakim Häll (långtidsskadad), Jonathan Häll (långtidsskadad), Andreas Olsson (ny klubb ej klar), Alex de Carolis (ny klubb ej klar), Asmir Suljicic (oklar status efter lån förra säsongen), Nikola Durovic (oklar status efter lån förra säsongen).

Förlängningar: Jonas Hellgren, Calle Svensson, Simon Johansson, Boris Ljevar, Koyar Salimi, Robin Blommé.

Utgående kontrakt: Dylan Kosik.

FAKTA: Truppen just nu - de har kontrakt

Målvakter: Daniel Svensson.

Backar: Dennis Persson, Calle Svensson, Ilir Berisha, Mathias Benker, Robin Blommé.

Mittfältare: Simon Johansson, Filip Tronêt, Jonas Hellgren, Carlos Gaete Moggia, Boris Ljevar, Koyar Salimi, Fredrik Lundqvist, Kevin Custovic, Josef Akpinar.

Anfallare: Emir Smajic, Douglas Karlberg.

Se Sportens sändning om läget i VSK. Obs! Detta spelades in innan förlängningarna med Johansson, Ljevar, Blommé och Salimi.