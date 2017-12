VSK Fotboll utan tränare – Sporten listar eventuella ersättare till Mjällby: "Högst troligt"

LÄS ÄVEN: Så agerar VSK efter Mjällbys exit – här är planen: "Finns en profil"

➤ Nebojsa Novakovic

AIK:s assisterande tränare under många år och under en rad tränare valde att lämna Solnaklubben denna säsong. 53-åringen har under hösten ryktas ta över nyblivna division 2-klubben Vasalund men ännu har han inte presenterats av klubben. Känslan är inte att Novakovic är ett orealistiskt namn för VSK. Misstänker att han skulle vara sugen att ta över en klubb av Grönvitts kaliber.

➤ Alexander Axén

Nybliven expert på Cmore och det känns väl inte som att Axén för tillfället är supersugen på att ta ett nytt tränaruppdrag, men man vet aldrig. Det var nog många VSK-fans som började drömma ganska sött om ÖSK:s förre tränare när han flörtade med klubben så sent som i höstas. "Att jobba med VSK fotboll skulle vara intressant" sa han på en föreläsning i Västerås.

➤ Kalle Granath

Granath tränade klubben senast man spelade i superettan. Han vet vad som krävs för att plocka upp klubben ett steg i seriesystemet och gjorde det dessutom med betydligt mindre resurser än vad som finns nu. Skulle tro att det är högst troligt att VSK ställer frågan till Granath, känns som att han skulle vara intresserad.

➤ Michael Andersson

Han charmade division 3 när han gjorde Sala FF till ett topplag och en aspirant på avancemang till division 2. Tog sedan steget till Skiljebo och gjorde exakt samma sak, fast på en högre nivå. Michael Anderssons tränarkarriär går från klarhet till klarhet och frågan är om det inte är dags att ta ytterligare ett kliv. Kanske Västmanlands hetaste tränare för tillfället, borde också få frågan från VSK Fotboll.

➤ Bengt Ottosson

Ännu en tränare som vet vad som krävs för att lyfta en klubb till superettan. Ottosson lämnade efter denna succésäsong IK Brage, mycket på grund av att han saknar Pro-licensen. Det är dock ingenting som skulle stoppa honom från att träna ett nytt lag i norrettan. Kanske inte jättetroligt att han vill flytta från hemmet i Mora, men man ska aldrig säga aldrig.

➤ Andreas Brännström

Okej, jag vet att chansen att Brännström tar över VSK Fotboll nästan är lika med noll. Känslan är att han gjort sitt i norrettan efter år med Sirius, AFC United och Dalkurd. Han har fortfarande kontrakt med Dalkurd men det är inte mycket som talar för att han blir kvar där. Det finns förmodligen ganska många intressenter högt upp i seriesystemet som är betydligt mer intressanta för Brännström än Grönvitt, men det vore något, det måste ni hålla med om?

➤ Olof Mellberg

BP fick dispens för att använda Olof Mellberg som tränare i allsvenskan, trots bristen på Pro-utbildning. Mellberg valde senare att lämna klubben av oklar anledning och står nu utan klubb. Det har snackats om att han ska ta ett sabbatsår för att slutföra sin tränarutbildning men finns inte tiden för att träna VSK samtidigt?

➤ Tor-Arne Fredheim

Hallstabördig tränare med meriter från superettan. Så sent som 2014 tog han Ljungskile till en sensationell tredjeplats i superettan, en placering som innebar kval till allsvenskan. Ljungskile föll dock mot Gefle i kvalet och Fredheim lämnade sedermera klubben. Tränar just nu Trollhättan i division 2 där man kvalade till division 1 i höstas utan framgång. Den lokala kopplingen finns, ett intressant namn.