VSK-managern om favoritskapet i Norrettan: "Hör hemma där"

Se Sportens intervju med Tor-Arne Fredheim i spelaren nedan!

Under tisdagen var det dags för upptaktsträff för Division 1 Norra – och där avslöjades också vilka lag som får bära favoritskapet inför säsongerna.

I Norrettan är det VSK Fotboll, tillsammans med Syrianska FC, som är huvudfavoriter till att ta hem seriesegern – och det med all rätt, enligt managern Tor-Arne Fredheim.

– Det ska vi ha med supportrarna och förra årets tredjeplats. Vi hör hemma där, säger han.

Och berättar vidare om sin första tid i klubben – och synen på truppen som till stora delar redan var spikad.

– Bra, jag kom ju in sent. Truppen var satt, men vi har plockat in spelare med vinnarskallar och det har kommit in en i varje led. Jag är relativt nöjd.

Hur ser du på att truppen redan var satt?

– Man måste anpassa sig, men sedan vill jag sätta min prägel på laget. Vi har haft lite mycket skador på bärande spelare, men de är på väg tillbaka. Vi har en skadebenägen trupp, speciellt på forwardssidan.

Senast in i VSK-truppen är Ravy Tsouka och Birahim Sarr – två spelare som kan tillföra mycket under säsongen.

– De står för både hunger och tuffhet. Båda har varit med högre upp och vet vad som krävs för att vinna.

Skillnaden mellan er och Syrianska?

– På pappret är de betydligt starkare, men de har tappat en del spelare också. Jag hoppas att de inte har hunnit spela in sina spelare, säger han.

I premiären väntar Skellefteå FF på bortaplan.

– En speciell resa. Det är väldigt långt, vilket innebär att förberedelserna blir lite annorlunda. De är ju nykomlingar, så jag kan inte dem så bra. Att möta dem borta gör att man slappnar av lite, säger "TAF".