Debuterade i allsvenskan som 15-åring – förre supertalangen klar för Syrianska: "Hittat rätt"

Förre supertalangen Lukman Murad är klar för Syrianska Kerburan.

Han kommer närmast från Örebro Syrianska, där han avslutade fjolårssäsongen på lån från BK Forward.

Murad debuterade redan som 15-åring för Örebro SK i allsvenskan och har representerat svenska landslaget på ungdomsnivå. Men efter att länge ha setts som en riktig supertalang har han aldrig fått det riktigt att stämma på seniornivå.

Den nu 20-årige anfallaren, som även kan spela som offensiv mittfältare, har efter en provspelsperiod tecknat ett kontrakt som sträcker sig över kommande säsong.

– Vi har velat plocka in en anfallare i vår trupp och känner att vi hittat rätt i Lukman. Vi får dels in andra egenskaper i vårt anfallsspel jämfört med vad vi haft tidigare säsonger, men vi får också in en kille som passar väldigt bra in i gruppen, säger Syrianskas sportsligt ansvarige Gebro Akpinar.