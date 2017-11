Yrlunds succéstart i VM IB – släpper bara in två mål per match: "Känner mig säker och trygg"

Västra Mälardalen IB har imponerat stort defensivt under inledningen av Allsvenskan. Med endast två insläppta mål per match är Josefin Yrlund den målvakt som släpper in minst mål i Allsvenskan. Nu hyllar 21-åringen sina utespelare.

– Jag känner mig säker och trygg med laget, säger Yrlund.