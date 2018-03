Nere för räkning – då blev Jansson hjälte efter Per-Ols supervändning: "Har så mycket mer energi"

– Åh, gud alltså.

Samuel Jansson sätter nästan allra bäst ord på känslorna efter Per-Ols superdramatiska seger i playoff mot Sala Silverstaden innan intervjun ens har kommit igång.

Efter en match som böljade fram och tillbaka otroligt mycket – och där Per-Ols halvvägs in i den tredje perioden såg helt uträknat ut – fick förlängning avgöra vilket av lagen som tar sig vidare. Och väl där hamnade bollen på Janssons klubba, och landade sedan i nätet.

– Det är så jäkla skönt, alltså. Vi har frislag, och Eric (Hult) duttar till och kommer åt bollen. Jag hör att han säger ”Samme, Samme”, för han vet att han rört den så han kan inte vara på den igen. Jag finner mig ganska snabbt och får tag i den och får iväg ett skott, och den studsar in till slut, säger den stora Per-Ols-hjälten några minuter efter avgörandet.

Per-Ols hade tre måls underläge att hämta in från bortamatchen i Sala tidigare i veckan, och 35 sekunder in i den tredje perioden hade man gjort just det. Där och då var känslan att Per-Ols skulle fortsätta köra på och dra ifrån – men i stället blev det precis tvärtom.

Tre snabba Salamål innan perioden ens var halvvägs och säsongen såg ut att vara på väg mot ett snöpligt slut för Per-Ols. Men då vaknade hemmalaget till, och med fyra minuter kvar att spela var det just Jansson som skickade in 8–5, och såg till att ta matchen till förlängning.

– Vi säger till varandra att vi är så jävla mycket starkare än de är. Vi har så mycket mer energi än de har, vi kan göra det här, liksom. Fortsätt trampa på, gör samma sak som vi gjort hela matchen så kommer det lösa sig. Vi har en jäkla god stämning. Inget negativt i båset, utan jävlar anamma, att det här gör vi.

Det känns från sidan som att ni orkar mer – känner ni också av det på bänken?

– Absolut. Det märkte vi sen förra matchen också, vi orkar längre än de gör. Jag känner det nu, jag skulle kunna spela en period till. Vi har mycket bättre energi. Bättre försäsong, kanske, säger Jansson med ett leende.

Nu väntar ett andra playoffsteg, där motståndet i skrivande stund inte är klart. Men mycket talar ändå för att det blir storfavoriten Kungsör som står för motståndet – ett motstånd som Per-Ols ändå trivs bra med.

– Vi har ju tagit fem av sex poäng mot Kungsör den här säsongen. Nu har de väl fått in någon gubbe till som är meriterad och så, men äh, det är absolut inte omöjligt. Vi vet ungefär hur vi ska spela mot dem, vet vad de har för killar som är otroligt duktiga. (Fredrik) Åhlberg, såklart, som är väldigt duktig och som är en god vän. Men vi vet hur han funkar. Är man tajt på honom får han inte så mycket yta, och då skadar man mycket av deras spel.

Matchfakta/Playoff 1, match 2/2

Per-Ols–Sala Silverstaden 9–5 (2–1, 2–1, 4–3, 1–0)

Per-Ols vidare till playoff 2 med 11–10 totalt.

Första perioden: 1–0 (1.56) Samuel Jansson (Rasmus Envik), 2–0 (15.57) Samuel Jansson, straff, 2–1 (17.01) Niklas Svärd (Markus Björkvall)

Andra perioden: 3–1 (8.03) Robin Lehto (Anton Bosell), 4–1 (15.22) Oscar Abrahamsson (Samuel Jansson), 4–2 (18.06) Tom Bergman (Christopher Viklund)

Tredje perioden: 5–2 (0.35) Eric Hult, 5–3 (3.38) Joakim Wallén (Elias Cederfeldt), 5-4 (6.36) Christopher Viklund (Martin Ekström), 5–5 (9.30) Markus Thuvander (Gabriel Davidson), 6–5 (10.33) Amadou Jallow (Anton Bosell), 7–5 (13.17) Emanuel Vantaa (Magnus Bäckman), 8–5 (16.00) Samuel Jansson (Eric Hult).

Förlängning: 9–5 (5.45) Samuel Jansson (Eric Hult)

Skott: 32–16

Utvisningsminuter: 4–2