Per-Ols kryssade sig till slutspel – då är Snickars redo för allt: "Det kvittar, vi kan möta vilka som helst"

Med två matcher kvar att spela och sex poäng ner till IFK Arboga närmast under slutspelsstrecket räckte det med en poäng borta mot Köpings IS för att Per-Ols skulle säkra sin slutspelsplats.

Och en poäng var exakt vad det blev, i matchen som slutade 5–5. Per-Ols tröttade ut ett KIS som gick på tio utespelare rejält mot slutet av matchen, men i stället för att försöka sätta in en slutforcering med bollen under kontroll i matchens sista minut valde man att bara spela av tiden, och på så sätt säkra den så viktiga poängen.

– Det var därför det blev att vi fegade av lite i slutet. Men det var ganska klokt av oss också, tror jag. De satte ju in (Alexander) Jaska och (Thomas) Norman i slutet. Vi vet att om vi skjuter i täck så kontrar de snabbt, så det var ganska smart tycker jag, säger Per-Ols-kaptenen Daniel Snickars till Sporten efter matchen i Karlbergshallen.

Snickars var – som vanligt – en av matchens förgrundsfigurer för Per-Ols, med ett mål och tre assist. Och han tycker att det var en klart godkänd match, med tanke på det i hans ögon underskattade motståndet.

– Jag tycker Köping är bra mycket bättre än de ligger till i tabellen, framför allt nu när de fått in en ny målvakt (Tommy Jonsson) och Norman. Jag är glad att de inte är med i kvalet faktiskt, de är sylvassa. Jag tycker nog förstafemman där är ruggigast i serien, det går snabbt när de ställer om.

Men känslan var ändå att Per-Ols var närmast segern, när Köping blev rejält trötta i slutet. Jonas Sandberg kom närmast att avgöra matchen med ett stolpskott i förlängningen, men Snickars tycker ändå att laget kunde gjort mer av den fysiska fördelen i slutet.

– Jag tycker vi börjar suga in bollen i stället för att sätta fart på den som vi gjorde i början, i stället för att spela ut dem i slutet. De var ju sopslut, det såg vi också. De var riktigt trötta, framför allt sista tio stod de nästan bara och hängde på klubban. Jag är lite missnöjd att vi inte går in och dödar matchen där och fortsätter rulla. Det är nästan som att när vi får mer tid så börjar vi suga in den i stället och spela sådär ängsligt som vi gjort ibland tidigare under säsongen. Hade vi satt fart på bollen där hade vi kunnat döda och ta tre poäng.

Är det ett resultat av att ni vet att en poäng är vad ni behöver?

– Jag tror vi är lite bekväma också, när vi får ytorna. När vi har mött på pappret sämre lag tidigare under säsongen hamnar vi inte i de där farliga ytorna utan står och suger in bollen i hörnet, vi jobbar inte och låter bollen gå. Jag tror det blev så också, när de blir trötta får vi ytorna, och då börjar vi suga in bollen i stället för att sätta fart på den.

Passar det er bättre att möta lite bättre lag, som utmanar mer?

– Absolut, det har vi pratat om också. Vi tycker det är roligare och jag tror vi blir lite mer motiverade också. I stället för att det är ett lag som ska dansa hela tiden så är det två. Det är klart mycket roligare att spela såna här matcher än att vinna 12–3.

Det måste vara en bra känsla att ha med sig in i slutspelet, ändå?

– Jo, men så är det ju verkligen. Vi får se var vi hamnar i tabellen, om vi blir valda eller om vi får välja. Det kvittar för oss tror jag, vi kan möta vilka som helst. Jag ser verkligen fram emot det.

Matchfakta/Innebandy, division 2

Köpings IS–Per-Ols IBF 5–5 (1–3, 3–2, 1–0)

Första perioden: 0–1 (9.06) Daniel Snickars (Emanuel Vantaa), 1–1 (15.06) Stefan Andersson (Alexander Jaska), 1–2 (15.54) Robin Lehto (Daniel Snickars), 1–3 (16.22) Emanuel Vantaa (Daniel Snickars).

Andra perioden: 2–3 (6.05) Stefan Andersson (Alexander Jaska), 3–3 (9.59) Jonas Rosendahl (Alexander Jaska), 4–3 (11.23) Thomas Norman (Marcus Salin), 4–4 (12.19) Robin Lehto (Daniel Snickars), 4–5 (19.32) Anton Bosell (Eric Hult)

Tredje perioden: 5–5 (5.11) Thomas Norman (Stefan Andersson).

Förlängning: –

Skott: 39–45

Utvisningsminuter: 0–6