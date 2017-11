Så ska KIS försöka stoppa KIBK:s superkedja – hett rivalmöte i kväll: "Gäller att se upp"

Köpings IS tar i kväll emot Kungsörs IBK i ett intressant lokalderby. Kungsörarna har inlett division 2-säsongen ursinnigt och öst in mål. Laget snittar över tio mål per match och kommer från en 15–6-seger senast mot Knäppmora.

Köpings IS ligger femma i tabellen, tre placeringar bakom Kungsörs IBK. I den senaste matchen blev det 5–7-förlust borta mot serieledande Per-Ols.

" Efter att ha gjort en utmärkt insats i Fagersta i lördags, men ändå förlorat i slutsekunderna tack vare en sen och i vårt tycke billig utvisning, så känns det skönt att det redan nu är dags för ny match och nya möjligheter. Vi börjar trilla efter lagen som just nu innehar de fyra kvalplatserna i toppen av tabellen. Så det börjar bli dags att plocka lite poäng nu. Vi vet självklart att det gäller att se upp med firma Åhlberg/Öijwall/Rauhala, som alla tre öser in mål, men det handlar för vår del mest om att spela vårt egna spel på ett mer fokuserat sätt och inte bjuda på så mycket skit som vi gjort hittills", skriver Alexander Jaska, spelande tränare i Köpings IS.