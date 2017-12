Tillberga har fyra raka segrar - vann mot Köpings IS med 6-4

Tillberga är i bra form just nu. På lördagen kom seger nummer fyra i rad, efter 6-4 (3-1, 1-1, 2-2) borta mot Köpings IS. Det innebär också att Köpings IS har fem raka förluster i division 2 Västmanland.

Hugo Sundblad gjorde två mål, övriga mål för bortalaget gjordes av Joakim Landell, David Wahlberg, Jonas Wiik och André Holster, målen för Köpings IS gjordes av Gustaf Häggkvist 2, Robin Karlsson och Markus Salin.

I nästa omgång har Tillberga Per-Ols hemma i Tillberga Sporthall, lördag 13 januari 13.00.