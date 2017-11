IFK Arboga agerar – värvar in back från toppkonkurrent och FBK-målvakt

Sporten har tidigare under säsongen skrivit om IFK Arbogas skadekris som slagit hårt mot klubben. Främst på backsidan är laget hårt pressat med tre långtidsskadade nyckelbackar i form av William Kaijser, Henrik Nordström och Fredrik Eklund. För en vecka sedan värvades backen Eric Björlin in från Hockeyettanklubben Sollefteå. Han gick direkt in i första backpar tillsammans med Henrik Warman.

Nu väljer klubben att stärka upp backsidan ytterligare och man gör det från konkurrenten Mariestad.

Samuel Gustavsson är 19 år och har spelat 14 matcher för topplaget den här säsongen, men fått lite sparsamt med speltid i många matcher.

– Mariestadsbacken tror dom jättemycket på där, men det är bra för hans utveckling att få mer istid här just nu, menar IFK:s sportchef Mats Hallgren.

På målvaktssidan har SSK-lånet Lucas Klarström kallats tillbaka till Södertälje. Därför har klubben varit i behov av att få in en målvakt till. Nu lånas 18-åriga Filip Lindblad in från Färjestad BK:s J20 Elit-lag. Där har han på åtta matcher släppt in 2,34 mål per match och har en räddningsprocent på 90,4 procent.