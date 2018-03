JUST NU: VIK klara för kvalserien - efter rysarseger i Kristianstad

En stor fråga före nedsläpp i tredje avgörande var hur VIK skulle klara första perioden. Där Kristianstad kom ut som hungriga vargar och vann skotten med 13–2 under fredagen.

Det såg helt annorlunda ut i match tre.

VIK vann skotten med 7–5 i första och Kristianstad forecheckade inte alls på samma intensiva sätt.

Gulsvart fick en drömstart i matchen med ett powerplay redan efter två minuter. Där klev centern Jesper Cederberg in i slottet, hittade Pontus Holmberg som diagonalpassade över till Fredrik Hetta på bortre stolpen.

Skyttekungen nöp direkt och stoppade in 1–0 och sitt 25:e mål för säsongen bakom Joel Gistedt efter 3.46. Islossning för VIK i PP.

Därefter var det en jämn period.

Malte Sjögren, KIK, sköt i kryssribban under en kontring.

Samtidigt hade Petter Mattsson två fina lägen för VIK utan att få utdelning.

Gulsvart lämnade första perioden med ledning 1–0.

I den andra perioden fortsatte ett kraftigt skadedrabbat VIK att imponera mot favorittippade Kristianstad. I ett läge där KIK behövde gasa för ett mål var det Gulsvart som hade de långa anfallen och fick fast hemmalaget i egen zon.

VIK gjorde det mesta rätt utom mål. Alexander Lindelöf hade tre målchanser bara han men Joel Gistedt var en gigant i målet för Kristianstad.

Dessutom hade Joel Werner ett klockrent skott i stolpen.

I slutet av perioden gjorde VIK sitt i princip enda dåliga byte i andra. Då tog Anton Brandhammar en utvisning för tripping vilket betydde att Kristianstad fick starta tredje perioden med powerplay i en minut och 42 sekunder.

Marcus Dahlbom hade en riktigt bra start på den tredje perioden men tvingades kapitulera 7.33 in i den samma efter att VIK misslyckats med ett uppspel ut ur egen zon. Johan Skinnars lyckades stjäla pucken för att sedan skjuta in kvitteringen mellan benen på Dahlbom. Med sex minuter kvar av tredje perioden fick VIK Hockey ett gyllene tillfälle att avgöra matchen när Joel Gistedt i hemmamålet skickade pucken över plexiglaset vilket renderade i en tvåminutersutvisning för gästande VIK. Och som VIK förvaltade chansen. Powerplay-specialisten Conny Strömberg skapade efter en passning in framför mål kaos framför Kristianstands mål och kunde sedan skicka in returen i nät fram till matchavgörande 1-2 till VIK Hockey. Ett mål som ger VIK Hockey 2-1 i matchserien och avancemang till hockeyallsvenskans kvalserie.

Matchfakta

Kristianstad–VIK

Första perioden: 0–1 (3.46) Fredrik Hetta (Pontus Holmberg, Jesper Cederberg) spel fem mot fyra

Andra perioden: –

Tredje perioden: 1-1 (7.33) Johan Skinnars, 2-1 (14.28) Conny Strömberg (Lucas Venuto)

Skott: 5–7, 10–9,

Publik: 1506

Så spelade VIK

Målvakt: Marcus Dahlbom

Förstafemman: Morgan Hassel, Anton Brandhammar, Fredrik Hetta, Pontus Holmberg, Fredrik Johansson

Andrafemman: Jesper Appel, Alexander Lindelöf, Jesper Johansson, Johan Skiöld, Conny Strömberg

Tredjefemman: Kenny Källström, Joel Werner, Lucas Venuto, Jesper Cederberg, Anthon Eriksson

Fjärdekedjan: Petter Mattsson, Oscar Pettersson, Kevin Weiskog

Extra. Hampus Wallin, Adam Lidström