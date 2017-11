Lämnat måltorkan bakom sig – glödhete Bergman bakom nionde raka VIK-segern: "Förtjänat att få in några puckar"

Efter en säsongsinledning där puckarna inte trillade in bara rasslar det i nätet nu.

Mot IFK Arboga sköt Marcus Bergman sitt VIK Hockey till segern, med mål nummer fem och sex på de senaste fyra matcherna.

– Man vet att det är så säsong till säsong, ibland får man inte in det liksom och sen kommer en månad när allt går in, säger 25-åringen till Sporten.