Sakerna det pratas om efter Huddinge-VIK: "Vore bara löjligt att tro något annat"

► Tre raka, nio av nio poäng – perfekt start

VIK har gett sig själva en flygande start på kvalserien. Tre raka segrar och en tidig serieledning. Det är fortfarande bara 30 procent in och just nu inte mer än en bra start – men tack vare just den öppningen har Gulsvart möjlighet att vidareutveckla den här kvalserien till mycket mer än bara det.

► Murdefensiven

VIK har spelat tre matcher i kvalserien. Gulsvart har släppt in ett mål mot Piteå, ett mål mot Borlänge – och släppte in ett mål mot Huddinge. Addera att VIK bara släppte tre på tre matcher mot Kristianstad och det är knappast en slump. Laget har ett matchvinnande försvarsspel som gör det svårt för motståndarna.

Den största enskilda pjäsen bakom det är förstås målvakten Marcus Dahlbom – som gjorde en ny kanonmatch mot Huddinge. Han ger sitt lag chansen att vinna varje kväll och kan han göra det vid låt säga minst fem gånger till den här säsongen kommer VIK tävla om avancemang.

► Effektiviteten – kanske inte super, men bättre än motståndarnas

VIK var hypereffektivt borta mot Piteå – och mer effektivt än både Borlänge och Huddinge i omgångarna därefter. Faktum är att Gulsvart hade kunnat och kanske borde stängt båda matcherna tidigare och sluppit orsaka hjärtnerver hos fansen. Men medan det är intressant att diskutera teoretisk perfektion är det inte lika lätt i verkligheten – och där handlar det i slutändan alltid om att göra fler mål än motståndet vilket VIK gjort tre gånger av tre hittills.

► Redan två bortasegrar

Rent pappersmässigt pratas det om att det behövs sju segrar för att gå upp. Då kan en sådan diskussion gå vidare i form av nycklar att vinna hemma och sedan nypa två matcher på bortaplan. VIK är i omgång tre och har redan vunnit två matcher borta – en bra start även på så sätt.

► Därför ska VIK tro på sitt mot allsvenska lagen också

Nu väntar två raka matcher mot lag från allsvenskan – och det kommer kanske snackas om att VIK bara mött division 1-lag hittills och diskuteras hur stora chanserna är mot Troja och Västervik som började säsongen i allsvenskan.

Löjligt i så fall, säger jag.

Den som tror att det skiljer särskilt mycket mellan Troja, Västervik, VIK eller Kristianstad svävar nog lite. Piteå har redan slagit Västervik och Borlänge har slagit Troja. Samma Piteå och Borlänge som VIK vunnit över i kvalserien.

Så vad betyder det?

Absolut ingenting.

Varje match i kvalserien är en ny match och alla sex lagen i den här serien är ganska jämna. Det är målvaktsspelet och special teams kombinerat med effektivitet och de små detaljerna som avgör oavsett namn eller "där började laget säsongen"-divisionen hos klubbarna.

VIK har varken bättre eller sämre chanser att fortsätta med segrar i omgång 4 och 5 mot Troja eller Västervik jämfört med de tre matcherna hittills.

Det är bara ut och kriga, använda sina spetsegenskaper i laget och försöka bli framgångsrika över varje enskild match där också.

Klart är att en seger i Ljungby på torsdag skulle få läget att se ytterligare bättre ut.

► Bortastödet i Björkängshallen

SHL-klass. Något annat vore dumt att säga. Hur många SHL-lag är särskilt mycket vassare än bortastöd på runt 300 personer? VIK har haft ett stort intresse kring sig hela säsongen och känslan är att fler och fler börjar känna vibbarna från det här lagbygget och vilja ta sig till matcherna live.

Får vi se sittplats fyllas i ABB Arena mot Västervik på måndag också?