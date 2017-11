Serieledarens mäktiga kross – VIK utklassade topplag och tog tionde raka

För dig som pluskund: Se populära dokumentären #vägentillbaka om säsongens VIK-lag här

VIK har pumpat på som en maskin i Hockeyettan Västra.

I omgång 18 hemma mot tabellfyran Skövde gick Gulsvart för tionde raka segern inför 1 375 personer på plats i ABB Arena (drygt 2 000 sålda biljetter).

Och det började bra i första perioden. Ett kontrollerat VIK kunde hålla Skövde på utsidan och när läget väl dök upp kapitaliserade Thomas Paananen och Patrik Zetterbergs lagbygge.

Backen Joel Werner stal smart en passning på egen blå, hoppade förbi en bevakning och tog sig över på offensiv blå. Där chippade han sedan över en kort diagonal till Kevin Weiskog som tajmat åkningen perfekt.

Forwarden tog sig in centralt och avslutade med en handledare ovanför benskyddet på Tim Hulstrand efter 10.20.

I första perioden fick även lovande J20-forwarden Simon Falk göra sin A-lagsdebut med tre byten.

I den andra perioden fortsatte VIK likadant. Höll Skövde på utsidan, spelade kontrollerat och fokuserat i egen zon. Sedan kom det ett par chanser – där effektiviteten var god.

Redan 1.15 in i perioden kunde Gulsvart vända spelet i mittzon. Fredrik Johansson hittade Niclas Lehmann som med en utsökt backhandflipp landade pucken på bladet hos Fredrik Hetta. Forwarden tog emot och satt 2–0 via Hulstrand som var på pucken. Hettas nionde mål för säsongen.

Förstakedjan med Johansson, Lehmann och Hetta hade flera långa byten med puck i matchen och visar kvalitet inför allettan.

En annan spelare som visar kvalitet är Marcus Bergman, Forwarden hade sju mål på de sex senaste före nedsläpp – och såg till att förbättra siffrorna ytterligare.

13.18 in i perioden fick VIK loss en puck i boxplay och gav Bergman chansen att riva iväg med sin skridskoåkning. Forwarden tog närmsta vägen mot kassen och brände iväg en handledare ovanför benskyddet på Hultstrand till 3–0 och hans åttonde mål senaste sju – för totalt tio mål hittills under säsongen.

I tredje perioden kunde VIK öka på ännu mer. Kaptenen Fredrik Johansson fick loss pucken innanför offensiv blå och ryckte sig fri. Fredrik Hetta och Alexander Nilsson Lindelöf fyllde på och åtminstone halva arenan trodde nog på en pass till Hetta för direktskott.

Men Johansson höll i, drog Hultstrand och försökte sedan valla in pucken. Den stannade till strax innan mållinjen, innan en Skövdeback mycket oturligt tryckte in den i egen kasse för 4–0 till VIK där Fredrik Johansson alltså fick målet.

Det tyngre och äldre VIK fick Skövdespelarna att se riktigt trötta ut tidigt in i tredjeperioden.

Därför var det inte helt oväntat att det skulle komma mer från VIK. Vilket blev fallet 10.13 in i perioden när Marcus Bergman, i sin glödheta form, snodde åt sig en puck. Fick en meter att åka på. Drog ifrån Skövdeförsvaret och skickade iväg en ny handledare som letade sig in via Hulstrand för 5–0 till Gulsvart. Alltså nionde målet på de sju senaste matcherna och totalt elva för säsongen.

12.33 small det igen.

Den här gången i powerplay.

Johan Skiöld aktiverade Kenny Källström från blå. Backen lossade bössan och fick iväg ett högt skott som satt precis under ribban och betydde 6–0 för VIK. Backen Källströms sjätte mål för säsongen.

Målskyttet var inte över där. VIK fick ytterligare möjligheter i powerplay, och tog tillvara på en till. Först missade Fredrik Hetta en diagonal till Niclas Lehmann, men sedan snappade Fredrik Johansson upp pucken och gav Hetta öppet mål på bortre stolpen.

Forwarden gjorde inget misstag utan stoppade in 7–0 för sitt andra i matchen och tionde för säsongen.

Skövde reducerade till 1–7 efter 17.59. Oturligt för Marcus Dahlbom då avslutet såg ut att styras på en spelare rygg eller huvud och in i mål i en konstig bana.

VIK kunde sedan njuta av stående ovationer från en nöjd hemmapublik efter tionde raka segern och fortsatt serieledning i Hockeyettan Västra.

Matchfakta:

Första perioden: 1–0 (10.42) Kevin Weiskog (Joel Werner, Petter Mattsson).

Andra perioden: 2–0 (1.15) Fredrik Hetta (Niclas Lehmann, Fredrik Johansson), 3–0 (13.18) Marcus Bergman, spel fyra mot fem.

Tredje perioden: 4–0 (3.30) Fredrik Johansson, 5–0 (10.13) Marcus Bergman (Johan Skiöld), 6–0 (12.33) Kenny Källström (Johan Skiöld, Oskar Pettersson), spel fem mot fyra, 7–0 (16.58) Fredrik Hetta (Fredrik Johansson, Niclas Lehmann), 7–1 (17.59) Alexander Henriksson (William Johansson, Jesper Sellin)

Skott: 13–9, 4–6, 18–7

Publik: 2 093 sålda biljetter, 1 375 personer på plats.