Storbråk när VIK sänkte Forshaga – Lehmann bröt målförbannelsen

VIK Hockey är ostoppbart i Hockeyettan just nu.

Efter en vanlig kväll på jobbet avfärdades Forshaga på bortaplan under fredagskvällen.

Segern var VIK:s tolfte raka och skrevs till 5–2 efter att Niclas Lehmann brutit måltorkan med två mål.

Den stora snackisen efter matchen var ändå de slagsmål som bröt ut under matchen.