"Vakna Sura Blue Hammers – dags att förhålla sig till verkligheten och börja om i Hockeytvåan"

En gång i tiden var Surahammars IF ett lag som slog Hockeysverige med häpnad. Få småorter kan skryta med den idrottshistoria som den lilla bruksorten har.

Namnen talar sitt tydliga språk.

Eller vad sägs om profiler som Ronald ”Sura-Pelle” Pettersson, Tommy Salo, Pelle Bäckman, Daniel Rydmark och Stig-Göran Johansson, Ja, listan kan egentligen göras hur lång som helst på storheter som härstammar från Surahammar.

Under tidigt 70-tal spelade klubben i högsta seriesystemet, men även under 90-talet var Surahammar ett topplag att räkna med direkt under ishockeyns finrum.

2017 är verkligheten en helt annan – en verklighet som det är dags att förhålla sig till.

Tre säsonger i rad har Sura Blue Hammers varit ett bottenlag i Hockeyettan. Klubben har ”panikvärvat” sig kvar inför de tre senaste kvalserierna.

Det kan inte finnas någon som tycker att det är roligt längre.

36–106 i målskillnad under grundserien i fjol och endast två segrar.

17–86 i målskillnad på 17 matcher den här säsongen och endast en seger.

Ingen kan på fullaste allvar mena att Sura Blue Hammers är existensberättigat att tillhöra Hockeyettan längre.

”Men klubben måste ju till varje pris hålla sig kvar” har varit en filosofi när en färsk superfemma värvats in inför de senaste kvalserierna.

Faktum är dock följande: Surahammar har inte förtjänat att hålla sig kvar i Hockeyettan. Klubben har värvat sig kvar i sista stund.

Punkt slut!

Nostalgikern och Surasonen i mig (bodde mina fem första år i Ramnäs) skriker förstås inombords.

Sura Blue Hammers är ju laget som bara inte får ramla ur Hockeyettan. Det vore ett stycke sorglig idrottshistoria för en så anrik klubb.

Realisten i mig inser verkligheten. Att starta om i Hockeytvåan vore det bästa som skulle kunna hända för klubben.

Så snälla, snälla, snälla! Ge hockeypubliken stekheta derbyn mot Hallstahammar nästa säsong i stället för den förnedring som publik, sponsorer och supportrar tvingas utstå år efter år.

Efter 0–11 senast mot Borlänge väntar en ny tv-match som Sporten sänder på torsdag. Då kommer topplaget Lindlöven på besök.

Jag ber till högre makter att kulturbärare som Nicklas Larsson, Christofer Udd och Niklas Damm Åberg ska slippa vara med om samma förödmjukelse igen.

Ni förtjänar alla tre så mycket mer med tanke på allt ni gjort för klubben.

