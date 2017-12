VIK vinner grundserien – klart efter segermaskinens trettonde raka

För dig som pluskund: Se populära dokumentären #vägentillbaka om säsongens VIK-lag här

VIK gick ut med en blygsam målsättning efter degraderingen till Hockeyettan. Budskapet: Topp 5 och en plats till allettan räckte i grundserien.

Men det har gått bättre än så.

Klart bättre.

Med en omgång kvar, efter 21 av 22 spelade matcher, är det klart att VIK vinner grundserien i den västra divisionen. Gulsvart kunde säkra seriesegern via att förlänga den respektingivande sviten med 12 raka segrar till 13 via 6–1 mot Grums.

Det betyder att VIK, vid sista grundserieomgången borta mot Lindlöven på onsdag, har chansen att tangera klubbrekordet på 14 raka segrar från omstarten i division 2 efter konkursen säsongen 2000/01.

Mot Grums var det aldrig något snack.

Petter Mattsson gjorde 1–0 i första perioden inför 1 125 personer i ABB Arena Nord.

Sedan fyllde Fredrik Hetta, Kenny Källström och Fredrik Johansson på med tre mål till i den andra. Noterbart där är att både Niclas Lehmann och Jimmie Jansson samlade på sig två nya assist och förbättrade sin statistik ytterligare.

I den tredje perioden hamrade Niclas Lehmann in 5–0 efter 5.34 i spel sex mot fem vid en avvaktande utvisning. Efter 19 matcher utan mål har centern därmed gjort mål i två raka matcher (två mot Forshaga, ett mot Grums).

Strax därefter kunde Grums överlista Marcus Dahlbom för första gången efter ett friläge.

VIK hade dock ännu mer att komma med. Och den gången via Petter Mattsson för andra gången i matchen. 12.30 in i tredje lastade Kenny Källström från blå i powerplay. Keepern släppte retur där Mattsson höll sig vaken och rakade in 6–1.

VIK har alltså Lindlöven borta kvar i sista omgången. Sedan startar allettan efter jul.

Matchfakta

VIK-Grums 6–1

Första perioden: 1–0 (6.28) Petter Mattsson (Jesper Cederberg, Kevin Weiskog)

Andra perioden: 2–0 (28.52) Fredrik Hetta (Jimmie Jansson, Niclas Lehmann), 3–0 (29.39) Kenny Källström (Jimmie Jansson, Johan Skiöld), 4–0 (29.59) Fredrik Johansson (Robin Nilsson, Niclas Lehmann)

Tredje perioden: 5–0 (45.34) Niclas Lehmann (Johan Skiöld, Alexander Lindelöf), 5–1 (45.53) Henrik Messfeldt, 6–1 PP (52.30) Petter Mattsson (Kenny Källström, Johan Skiöld)