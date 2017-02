Kvalhotet otäckt nära för VIK – AIK förlängde suveräna segersviten

Den första perioden var relativt avvaktande från båda lagen. AIK var dock något skarpare runt offensiv målbur och hittade in till två stora målchanser via Daniel Olsson-Trkulja som vid båda tillfällena fick avsluta utan bevakning i slottet.

Det blev dock inga mål där.

I stället var VIK nära att ta ledningen när Chris Langkow skickade en retur på Rasmus Edströms skott i stolpen. Men inget mål där heller.

Matchens första fullträff prickades in först efter 19.28. AIK-backen Jacob Spånberg sköt från blå och fick se Anders Eriksson raka in en styrning som ställde VIK-målvakten Henrik Lundberg.

Andra perioden fortsatte som den första. Ganska segt spel med relativt få målchanser.

AIK spelade taktiskt på sin ledning och gjorde det framgångsrikt. VIK kom till väldigt få skott överhuvudtaget och antalet målchanser var ännu färre. Chris Langkow hade en möjlighet när han bröt in i slottet och försökte hitta bortre hörnet – men misslyckades.

AIK gjorde 2–0 efter 14.36 av andra perioden. Ett något slumpartat mål där den skickliga kedjan med Christian Sandberg, Daniel Olsson-Trkulja och Michael Lindqvist levererade. En puck chippad in i slottet tog på ett VIK-benskydd och landade hos Lindqvist. Som tryckte till en handledare som överlistade Henrik Lundberg.

Det blev varken mer eller mindre action i den tredje och avslutande perioden. Precis som i de två första så hade AIK kontroll på matchen och höll VIK borta från farliga chanser.

Inte ens tre powerplay i rad hjälpte bortalaget att hitta nätet. VIK var klent i PP-spelet och hade egentligen bara två stora målchanser på de sex minuterna i spel fem mot fyra.

AIK hittade däremot nätet i powerplay. 6.28 in i tredje hittade Jesper Bratt in till Fredrik Karlström i ytan framför motståndarmålet. JVM-spelaren rakade in styrningen mellan benen på Henrik Lundberg och firade rejält efter sitt 3–0-mål.

VIK fick hål på Gasper Kroselj till slut och reducerade till 1–3 efter 17.53 av tredje. Lukas Zetterberg sköt sitt nionde mål för säsongen med ett direktskott. Forwardens första i spel fem mot fem.

Sedan chansade VIK ut tog ut målvakten. Vilket gav Victor Ekarv öppet mål för att göra 4–1 efter 19.10 och därmed stänga målskyttet för torsdagskvällen.

Segern var fortsättningen på en lång period av suverän AIK-form. Nionde raka segern och sjätteplacerade AIK ser allt mer ut som en seriös utmanare till att göra upp om en av kvalplatserna till SHL.

För VIK är förlusten ytterligare en tung smäll i dramat runt det negativa kvalstrecket. Björklöven klev om i omgång 48 – och nu startade VIK omgång 49 med en förlust vilket gör att "Löven" kan dryga ut avståndet till fyra poängs försprång under fredagskvällen.

Matchfakta: AIK–VIK

Första perioden: 1–0 (19.23) Anders Eriksson (Jacob Spångberg, Jesper Frödèn)

Andra perioden: 2–0 (14.36) Michael Lindqvist (Christian Sandberg, Daniel Olsson-Trkulja)

Tredje perioden: 3–0 (6.28) Fredrik Karlström (Jesper Bratt, Simon Fernholm) spel fem mot fyra, 3–1 (17.53) Lukas Zetterberg (Mikael Frycklund, Anton Mylläri), 4–1 (19.10) Victor Ekarv (Daniel Olsson-Trkulja)

Skott: 9–9, 9–6, 9–13

Publik: 4 918