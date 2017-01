VIK Hockey vände och vann mot Vita Hästen – Lihagen matchhjälte i sudden

VIK Hockey fick tuffast tänkbara start borta mot Vita Hästen. Redan i första bytet drog lagkaptenen Fredrik Johansson på sig en onödig tripping i offensiv zon. Hemmalaget var sedan skoningslöst och slog till omgående genom Tobias Liljendahl. Samme Liljendahl var sist på pucken i nästföljande powerplay bara några minuter senare.

Vita Hästen gick ner sig rejält efter sitt tidiga 2–0-mål och bjöd in VIK i matchen. I en spelmässigt svag period, där båda lagen slarvade en hel del, kom ett tredje powerplaymål, denna gång för Västeråsarna. VIK-backen Anton Mylläri slog in pucken på mål – en puck som studsade slumpmässigt in i mål och grundlurade Pontus Sjögren i Hästenmålet.

I den andra perioden tog VIK över spelet fullständigt och hade stundtals ett riktigt hårt tryck mot Vita Hästens mål. Lagkaptenen Fredrik Johansson var het i mittenronden och snurrade friskt med hemmalaget vid några tillfällen. Efter den kostsamma utvisningen i första bytet revanscherade forwarden sig när han vid Pontus Sjögrens vänstra stolpe tryckte in 2–2, elegant framspelad av Christopher Fish i powerplay.

Efter ett ordentligt ställningskrig i den tredje perioden gick matchen till sudden. Väl där slog ifrågasatte Niklas Lihagen till och frälste VIK. En skaplig revansch för den välbetalde forwarden som var petad för bara två matcher sedan.

I och med bonuspoängen har VIK nu bara fya poäng upp till Björklöven ovanför strecket.

MATCHFAKTA

Vita Hästen–VIK 2–3 (2–1, 0–1,0–0,0–1)

Första perioden: 1–0 (0:41) Tobias Liljendahl (Kruise Reddick,August Gunnarsson), 2–0 (6:34) Tobias Liljendahl (Alexander Yonan, Kruise Reddick), 2–1 (15:30) Anton Mylläri (Lukas Zetterberg, William Wikman)

Andra perioden: 2–2 (7:52) Fredrik Johansson (Christopher Fish, Stefan Gråhns)

Skott: 26–31 (10–12, 5–9, 10–9, 1–1)

Publik: 2 568