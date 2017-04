VIK sänkte SSK i förlängning – båda lagen med i kvalserien

För Plus-kunder: Följ livesändningen direkt efter matchen – med intervjuer och analyser

Ett matchstraff fyra minuter före slutet, när Hampus Larsson sänkte Jonas Westerling, kunde ha släckt lyset för VIK Hockeys säsong.

Men lagets boxplay höll tätt – och i ett eget numerärt överläge avgjorde hemmalaget onsdagskvällens rysare mot SSK. Lagkaptenen Fredrik Johansson höll sig fram och tryckte in 3–2 bakom Alexander Sahlin. Bara 30 sekunder från straffläggningen.

För VIK Hockey ger tvåpoängaren en sista chans att hänga på i jakten på de allsvenska platserna.

Hemmalaget fick en drömstart på ödesmatchen – när SSK-backen Robin Nilsson med en missriktad sargpassning bjöd Eddie Davidsson på ett friläge från blålinjen. Davidsson, som gjorde tolv mål under grundserien och som varit VIK:s bäste målskytt i kvalet, tvekade inte. 1–0 satt högt bakom Alexander Sahlin efter 6.28.

Men SSK replikerade. Lagkaptenen Johan Skinnars uppfattade att Henrik Thegel hade hittat en ledig yta i slottet och Thegel kunde pricka in 1–1 efter 13.28.

Målet gav gästerna energi – och i andra rivstartade SSK:s ledande kedja. Måns Lindbäck och inte minst Lucas Carlsson spelade fram till Jonas Westerlings fjärde mål i kvalserien – efter bara 16 sekunder (!).

SSK:s backsspel lämnade däremot en del övrigt att önska under onsdagskvällen. Och det var VIK:s biljett tillbaka in i matchen. Olov Lundqvist kunde ohotad inte få pucken förbi första forward i VIK:s press, varpå hemmalaget naglade fast pucken och spelade runt innan Linus Svedlund styrde in 2–2 efter knappt halva matchen.

I tredje perioden inledde SSK:s Adam Hansen med att träffa stolpen bakom Henrik Lundberg. Men annars var det till en början Sahlin som hade mest att göra av målvakterna. Svedlund sköt i stolpen vid ett friläge, både Christopher Fish och Mikael Frycklund hade bud på ett ledningsmål.

Men Sahlin stod emot – och sedan drog Larsson på sig matchstraffet med fyra minuter kvar i perioden. Fem långa minuter i boxplay hade kunnat kosta VIK poäng –men Lundberg och försvaret stod pall, vilket gav Johansson chansen att avgöra.

På Gotland vann Troja/Ljungby mot Visby/Roma och ryckte i toppen av serien. SSK är fem poäng efter, på tio pinnar.

Matchfakta: kvalserien

VIK Hockey–SSK 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 1–0)

Första perioden: 1-0 (6.28) Eddie Davidsson, 1-1 (13.28) Henrik Thegel (Johan Skinnars, Erik Ullman).

Andra perioden: 1-2 (20.16) Jonas Westerling (Lucas Carlsson, Måns Lindbäck), 2-2 (29.34) Linus Svedlund (Jimmie Jansson).

Förlängning: 4-3 (64.30) Fredrik Johansson (Markus Persson), spel fem mot fyra.

Skott: 37-31 (14-8, 10-14, 9-7, 4-2)

Publik: 2599.