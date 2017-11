BILDNINGSRESAN: En dissonant kör av röster – essä av Kristina Sandberg: "Den meningsfulla kunskapen berusar och öppnar"

Det är sommaren mellan nian och gymnasiet. Jag är femton, olyckligt kär och har just fått tandställning. Jag är rädd att gå ut på stan ifall jag skulle möta honom – och han skulle få se att mina tänder är klädda i metall. När jag känner med tungan på det vassa kommer bilder från Kerstin Thorvalls bok om en tonårstjej som får tandställning. Hon blir så rasande förtvivlad att hon sliter ut den. Eller försöker. Så jobbigt tycker jag inte att det är, och tanken att börja dra i tandställningen – kanske tänderna skulle följa med – verkar som en skräckfilm.

Jag läser. Karin Boyes Kris, Carson McCullers Balladen om det sorgsna kaféet

I minnet sitter jag mest på balkongen den där sommaren. Kompisarna är på semestrar eller i sommarstugor. Balkongen är liten, på femte våningen i 50-talshuset. Mamma jobbar på dagarna. Annars är hon ofta med sin nya särbo. Min syster har just tagit studenten, vikarierar i hemtjänsten och går ut på kvällarna. Jag läser. Karin Boyes Kris, Carson McCullers Balladen om det sorgsna kaféet, Slas En vandring i solen, Stig Dagermans Bränt barn – kanske också De dömdas ö och Sartres Äcklet. Jag tycker att Äcklet är fruktansvärt tråkig. Men min storasyster är existentialist och det vill jag också vara. Existentialismen är en humanism går lättare, och Kierkegaard. Varvar med Vecko-Revyn, möjligen följer jag också någon fruktdiet. Men jag minns balkongen, ensamheten där. Texterna, tankarna de födde, en krypande rädsla att bli tokig … att liksom slukas av orden. Hur det både fanns en berusande känsla av att kunskap och böcker kunde leda mig vart som helst, att det var en oändlig tillgång – men också en oro att tänkandet och läsandet skulle ta mig alltför långt bort från klasskompisar, och andra människor i min närhet. Även om jag ville vara djup, så var det skrämmande med ensamheten i läsandet.

Och så var det solandet, åttiotalets brunbrända mode, solarier, pressandet

Mina höga betyg i nian skapade också ett avstånd till klasskamraterna. Jag minns att jag ljög om betygssnittet på höstterminen av rädsla att uteslutas, ses som en plugghäst. Det ville jag inte vara. Och så var det solandet, åttiotalets brunbrända mode, solarier, pressandet – kanske försökte jag komma undan tandställningens skada med riktigt solbränd hud. På balkongen stekte solen. Och jag funderade mycket på om det ens var möjligt att kyssas med tandställning.

Det här minnet dyker upp när jag ska börja skriva min text om bildning – och jag märker hur jag fylls av ett lätt obehag. Trots att jag lättvindigt tackar ja till att skriva infinner sig genast tanken: Men kan jag säga något om bildning? Hur kommer det sig att det initialt lustfyllda i att skriva en text om det som mina arbetsdagar fylls av just nu – att föreläsa och möjligen folkbilda om hemmafrueran i det svenska folkhemsbygget utifrån min romantrilogi om hemmafrun Maj i Örnsköldsvik – genast ersätts av tvivel?

Ja, den meningsfulla kunskapen berusar och öppnar.

När jag försöker låta tankarna röra sig fritt kring ämnet förvandlas begreppet bildning till engelskans building – en stor tung byggnad som jag inte blir insläppt i. För att vara bildad tycks det som om man måste ha uppfyllt kriterier, behärska en viss sorts kunskap – ja en högre instans kan döma dig som bildad – eller obildad, till och med obildbar. Och samtidigt har kunskap, sedan den där sommaren på balkongen med böckerna, varit något som fyllt mig med så mycket kraft och återkommande glädje genom åren. Ja, den meningsfulla kunskapen berusar och öppnar. Medan bildning kan vara något skrämmande och slutet.

För att få fatt i obehaget är jag tvungen att återvända till min egen kunskapshistoria. Försöker se skärningspunkterna mellan lust och olust. Mellan kraftfullhet och underkännande i den egna kunskapsprocessen.

Kunskap är tidigt en väg till frihet. Att välja.

Rörelsen mot ett medvetet kunskapsinhämtande börjar på allvar i nian. Innan dess har läsning och skolan gått av sig självt – jag drömmer ju om att bli författare och kärleken till böcker är grunden till det – men jag har en känsla av att jag inte bestämmer mig för att plugga förrän i nian. Spelar betygen in? Kanske. Att kunna komma in på den gymnasielinje man vill – ja kunskap är tidigt en väg till frihet. Att välja. Jag vet att jag är lyckligt lottad som har fått uthålligheten, envisheten och förmågan att plugga. Och jag hoppas få så bra betyg att jag sedan kan välja vilken utbildning jag vill. Inte vara lågavlönad som mamma, som jobbar som kanslist på biblioteket. Sover i vardagsrummet i hyrestrean för att döttrarna ska få egna rum.

Men att skriva och tänka gör olyckan uthärdlig.

Min kärlekssorg sammanfaller på vårterminen i nian med ett stort arbete i svenskan om Karin Boye. Hon räddar mig nog. Att läsa nästan alla hennes böcker, texter i Clarté, att skriva om hennes liv och författarskap – och bråka med henne – jag tycker hon är lite för högtravande emellanåt och gillar hennes politiska engagemang bättre än de religiösa grubblerierna jag inte riktigt förstår. Men att skriva och tänka gör olyckan uthärdlig. Så sitter jag och ritar av bilder på henne med fotografisk exakthet för att klistra in som foton i arbetet – hur många timmar lägger jag ner på det där, i nian …? Det är självklart att välja en kvinnlig författare när vi ska hitta någon svensk ur 1900-talets litteraturhistoria. Kanske inte bara för att identifiera mig med vad hon skriver om – utan för att jag vill vara författare. Och det finns inte så många kvinnor i boken att välja bland.

Få i min nära omgivning hade något höglitterärt arv att släpa på.

Senare, när jag kommer in i mer litterära miljöer, förstår jag att det är pinsamt med Karin Boye-wannabes – en daterad kliché, patetiskt med duktiga flickor… och jag är tacksam över att Sundsvallsmiljön på 80-talet var mer tillåtande än så. Man gick på diskot Privé eller så höll man på med den ”alternativa” musikscenen, var ”djup” och gick på krogen Skeppsbrokällaren (ganska många rörde sig nog mellan de där miljöerna). Få i min nära omgivning hade något höglitterärt arv att släpa på eller berikas av. Ville man läsa var det skolans litteraturlistor, stadsbiblioteket i Kulturmagasinet, möjligen föräldrarnas bokhyllor, tidningen Schlager som gällde. Jag var ändå privilegierad med läsande föräldrar och böcker både hemma hos min stålförsäljande pappa och hos min mamma bibliotekskanslisten. Min karismatiska svensk- och fransklärare i högstadiet skrev en bok om Brasilien tillsammans med sin man och visade diabilder där hon står med sin familj framför Simone de Beauvoirs och Jean-Paul Sartres grav i Paris – hon gav mig en aning om att man kunde få ett vuxet liv som intellektuell.

Den kombinationen kan driva upp vilket lästempo som helst.

1995 börjar jag på psykologlinjen vid Stockholms universitet. Jag har redan känt på universitetsmiljön genom att läsa konstvetenskap på deltid i Umeå parallellt med ett par år på konstskola, och sedan även några poäng litteraturvetenskap i Stockholm. Pluggat som på gymnasiet och fått VG på allt – att hämta in kunskap som intresserar mig är förknippat med lust att lära, men också rädsla att misslyckas. Den kombinationen kan driva upp vilket lästempo som helst. Skapande svenska och skrivarlinjen på Biskops-Arnö som jag också gått tillhör en annan del av mig – det egna skrivandet – som jag inte förknippar med akademiska studier. Inte heller med rädsla att underkännas på grund av bristande faktakunskap. Men jag planerar att utbilda mig till psykolog för att också kunna försörja ett skönlitterärt skrivande. Efter året på skrivarlinjen vet jag att det nästan är omöjligt att få något publicerat. Men skriva ska jag hur som helst göra. Det är ett behov.

Berättelser av kvinnor och om kvinnor tenderar att falla i glömska.

På litteraturvetenskapen håller Ebba Witt-Brattström sin svanesång – en avskedsföreläsning på Stockholms universitet vintern 1995. Den hjälper mig att se hur jag parallellt med den manligt dominerade litteraturkanon jag mött i skolan och på universitetet har haft ett separat läsande av kvinnor hela mitt läsande liv. Men deras berättelser och texter – de erfarenheter som gestaltats och problematiserats – var ingenting som bekräftades särskilt ofta i de miljöer och samtal jag befann mig i som ung vuxen.

om romandebutant trodde jag att det knappast skrivits något om betydelsen av kvinnors vänskap i tonåren, vänskapsrelationer som jag såg som så viktiga att jag ville skriva om det i min första roman – men så här i efterhand vet jag att det inte alls stämmer. Berättelser av kvinnor och om kvinnor tenderar att falla i glömska. Därför säger kvinnliga debutanter fortfarande i dag att de vill skriva om unga kvinnors vänskap eftersom det inte skrivits tidigare – fast det skrivits mycket, men oftast inte räknats som en giltig och intressant berättelse. Alltså – berättelserna finns, men införlivas de inte i en livaktig kanon eller allmänbildning så försvinner de ur det kollektiva kulturmedvetandet och måste uppfinnas på nytt och på nytt.

Och i efterhand så mindes jag som om det var det enda jag hade läst.

Elena Ferrante är alltså inte alls den första att betona betydelsen av kvinnors vänskap. Jag hade själv en uppfattning att jag skrev min debutbok ”I vattnet flyter man” som ett slags motröst till Klas Östergren, Ulf Lundell, Ernest Hemingway, Charles Bukowski, Jack Kerouac och de andra manliga författarskapen man ”skulle” ha läst under gymnasieåren i Sundsvall i slutet av 80-talet. Och i efterhand så mindes jag som om det var det enda jag hade läst.

Under Ebba Witt-Brattströms föreläsning insåg jag att jag ju hela tiden parallellt hade läst massor av kvinnor, om kvinnor. Och inte minst inom den viktiga, tidiga barn- och ungdomslitteraturen. Astrid Lindgren, Barbro Lindgren, Maria Gripe, Katarina Taikon, Nan Inger, Laura Ingalls Wilder, Tora Dahl, Moa Martinson, Karin Boye, Agnes von Krusenstjerna, Inger Alfvén, Kerstin Thorvall, Kerstin Bergström, Cora Sandel, Charlotte Brontë, Françoise Sagan och mängder av andra. Varför glömde jag eller sorterade bort dem ur minnet?

Västerländska heterosexuella män är norm för vad det innebär att vara människa.

Studierna på psykologlinjen blir en ambivalent upplevelse. Som alltmer medveten feminist står det tidigt klart att psykologlinjen både är könsblind och förment ”könsneutral” (och blind inför många andra maktordningar också – det finns inte ens ett embryo till ett intersektionellt perspektiv) – det vill säga den bygger på det osynliggjorda antagandet att erfarenheter hos vita, västerländska heterosexuella män är norm för vad det innebär att vara människa. Kunskapstraditionen strävar åt det positivistiska hållet – där finns till en början inte ens särskilt mycket av den psykoanalytiska idétradition som jag stött på både på litteraturvetenskapen och på skrivarlinjer. De genusteorier som tagit sig in i humanioran och samhällsvetenskapen genom till exempel Yvonne Hirdman syns inte till alls inom psykologin vid den här tiden.

Det beskylldes för att vara politik, inte psykologi.

I stället blir det så att jag under alla fria val av ämnen på utbildningen försöker sätta ihop en alternativ psykologisk genushistoria – något som också överensstämmer bättre med mina erfarenheter. Och det var inte utan konflikter att föra fram den här kritiken och könsmaktsperspektivet. Det beskylldes för att vara politik, inte psykologi. Som om psykologin någonsin skulle kunna kliva ur det samhälle som omger individen. Och jag kan inte minnas att jag någonsin fick bekräftelse på min dubbla kompetens – att jag läste de obligatoriska så kallat ”könsneutrala” kurserna, och parallellt skaffade mig den mer könsmedvetna kunskapen. För den kunskapen var inte obligatorisk. Det var inget man måste ha för att bli ”godkänd” på utbildningen till psykolog.

Jag förstår varför mitt intresse dras till osynliggjorda rum.

Det är när jag hittar fram till Kunskapens kön av sociologen Karin Widerberg från 1995 som jag verkligen kommer hem. Det var en bok som formulerade och förenade mitt skönlitterära skrivande med avancerad kunskapsteori som gick att applicera även inom psykologin. Jag förstår varför mitt intresse dras till osynliggjorda rum som jag vistats i, varför jag återkommer till mina erfarenheter (trots att jag vet att erfarenhetsbegreppet är komplext). Samtidigt är Widerbergs bok så lustfylld att läsa att det liknar känslan jag får av bra skönlitteratur. Den öppnar dörren till ett kunskapens rum där syret är fritt och rikligt. Jag får syn på varför det är så viktigt att försöka förstå olusten, och inte väja för den. Tystnaden är patriarkatets bästa vän, skriver Karin Widerberg.

En kunskap om hur maktordningar verkar i människor.

I Kunskapens kön introducerar Karin Widerberg bland annat den tyska sociologen Frigga Haugs minnesarbete som en ny och fruktbar metod för att producera kunskap. En kunskap om hur maktordningar verkar i människor, hur vi lär oss dem, reproducerar dem. Genom att skriva ner minnen på teman av högst vardagliga, konkreta men ofta osynliggjorda erfarenheter kan man få syn på samhällsordningen inom oss. Karin Widerberg har utgått från metoden för att skriva minnen på temat sexualitet och kunskap. För mig var det här ett sätt att komma bort från den positivistiska psykologins förmenta objektivitet, att verkligen problematisera kunskapsbegreppet och låta kropp, subjektivitet, erfarenheter och kön vara synliga i kunskapsinhämtandet. Att rasera gränser mellan forskare och utforskad eftersom man arbetar med minnena tillsammans i grupp.

Kvinnor hänvisades till en bildningstradition som uteslutit i stort sett alla utom den privilegierade mannen.

Det pinsamma, det farliga. Finns det ett egenvärde att gå just till de minnesrummen? Karin Widerberg och Frigga Haug såg obehaget som ett tecken på att det personliga och individuella minnet av en händelse krockar med det omgivande samhällets normer. Olusten kan uppstå när vi bryter mot det förväntade – och så lär vi oss anpassning för att slippa obehag. I Widerbergs minnen från sent 60-tal är det hennes möte med en manligt präglad kunskapstradition som står i fokus. Kvinnor hänvisades till en bildningstradition som uteslutit i stort sett alla utom den privilegierade mannen – eller som definierat andra som just den andre. Och Widerberg kommer fram till hur uppdelningen mellan kropp och huvud blir extra tydlig för kvinnor inom akademin – hur synen på kvinnors sexualitet fortfarande präglades starkt av en hora/madonna-ideologi och den kvinnliga kroppen på olika sätt stör ordningen i universitetsmiljön, en ordning med en idealisering av tänkandet och huvudet. Hon menar att det pågår en förhandling om vad den kvinnliga forskarens och den kvinnliga studentens kropp betyder i olika sammanhang – kan den användas som ett maktmedel eller måste den helt osynliggöras för att inte störa eller smutsa ner den manligt dominerade ordningen? Hon visar också på den intellektuella mannens privilegium att inte främst behöva vara ett kön/kropp utan bara människa. Jag tror att den här konflikten på många sätt finns kvar – ska man tysta ner erfarenheter av hur kön görs, för att inte riskera att befästa könsmaktsordningar och vad det anses betyda att vara kvinna eller man – eller ska man tvärtom gå riktigt nära och visa hur det känns, verkar och upplevs i kroppar och medvetanden? Karin Widerberg kommer så småningom till kvinnoforskningsmiljöer med en uttalat feministisk kunskapsproduktion. Men hon beskriver det motstånd som kan finnas också hos kvinnor inom akademin mot att lyfta fram kvinnors tystade eller oanalyserade erfarenheter av till exempel omsorgsplikt, barnafödande, mödrande. Som om det alltid skulle finnas en risk med att tala om, analysera och förstå kvinnors specifika erfarenheter, för att då bara befästa kvinnors underordning. Men genom tystnad kan också det illusoriska ”könsneutrala” perspektivet få leva vidare i högsta välmåga.

Det går inte att tänka kring kunskap, bildning och allmänbildning utan att göra starka kopplingar till kön.

Det är en så enorm skillnad att ta in kunskap när den ger mening och förståelse till de egna sammanhangen, och till det egna livet. Så mördande tråkigt det kan vara när maktpositioner osynliggörs eller tas för givna. Det går inte att tänka kring kunskap, bildning och allmänbildning utan att göra starka kopplingar till kön och andra former av maktordningar. Att vara osynlig eller sedd. Att behöva representera en grupp och sällan tillåtas vara människa främst. Vara ohörd eller lyssnad till. Att uppleva gemenskap eller ensamhet.

Minnesarbetet som forskningsmetod syftar inte heller till en enhetlig berättelse, utan en dissonant kör av röster. Och för att bildning inte bara ska bli ett skrämmande och uteslutande medel att definiera människors värde – så behöver ju kunskapen hela tiden utsättas för en kritisk granskning. Breddas, fördjupas. Öppnas för nya tillägg och synliggöra sådant vi blundat för, glömt eller inte haft kunskap om.

Det finns ett kraftfullt och desperat hemmafruspår i den svenska litteraturen under 50-talet.

Under skrivandet av Majtrilogin och i min fördjupade undersökning av husmodersideologin och det ekonomiska och politiska system som anbefallde en tillvaro som hemmafru för många kvinnor under mitten av 1900-talet i Sverige, så kunde jag se hur lite på området som finns kvar som en allmän kunskap i dag. Att den här biten av historien antagligen inte setts som särskilt viktig eller ens relevant som allmänbildning. Och då menar jag inte på något sätt att det är jag som producerat kunskapen – det har tvärtom historiker, idéhistoriker, etnologer, ekonomer, sociologer, litteraturvetare – och kvinnoforskare inom vitt skilda spektrum gjort. Och skönlitterära författare. Litteraturprofessor Annelie Bränström Öhman visar till exempel hur det finns ett kraftfullt och desperat hemmafruspår i den svenska litteraturen under 50-talet, hos exempelvis Elsa Grave, Rut Hillarp och Harriet Hjorth. Men kunskap som sorteras som oviktig har en tendens att försvinna, gömmas och glömmas. Annan osynliggjord kunskap om rasifierade erfarenheter, hbtq-personers helt skilda liv eller olika former av samhälleligt förtryck kan ju vara än mer tystad. Men är det en kunskap som avkrävs oss för att ses som bildade, allmänbildade i dag?

Jag tolkar det som om jag borde ha kunnat omfatta olika kvinnors högst skilda liv i en enda romantrilogi.

Fortfarande får jag reaktioner som menar att jag borde ha skrivit om en annan kvinna än hemmafrun Maj som försöker anpassa sig efter de starka samhällsnormer som råder under den relativt korta hemmafrueran i det svenska samhället. Jag tolkar det som om jag borde ha kunnat omfatta olika kvinnors högst skilda liv i en enda romantrilogi. Och att en kvinnlig huvudperson fortfarande i högre utsträckning ses som en representant för alla kvinnor, och inte en människa, en individ. Jag har skrivit om platsen och tiden som positionerar och hänvisar just Maj till en viss typ av liv. Hur samhällets dominanta röster och ideologier talar i henne – och hon agerar utifrån sina specifika förutsättningar och omständigheter.

I början av 2000-talet kändes det alltså fortfarande farligare för mig att skriva om ett så kallat traditionellt kvinnoliv och utforska samhället utifrån det trånga arbetsköket, än att skriva om ett mer frigjort kvinnoliv som är den mer önskvärda samhällsnormen i dag. Och det hade med skam och ett lätt obehag att göra. Att inte väja för det som var min släkts historia och erfarenheter. Att vara språkligt i den gravida kroppen, i omsorgsplikten, i genanta heteronormativa mönster och ideologier som jag inte sympatiserade med. Men jag ville få syn på och förstå hur och varför de verkade så kraftfullt i ett liv som hemmafrun Majs. Det är lika viktigt för mig att få ta del av de andra berättelserna, om människor som klarade att bryta normer och gå andra vägar – men för att förstå hur den könsbundna omsorgsplikten och ett kvardröjande samhälleligt kvinnoförtryck kan kännas och vara verksamt än i dag, måste jag gå in i ett liv som Majs.

Vissa blir arga på Maj och tycker att jag borde skrivit om ett annat kvinnoliv.

Reaktionerna jag möter när jag berättar om folkhemstiden och trilogin på olika bibliotek är starka. Jag får ofta höra att läsare ser sina mödrar och anmödrar, men också sig själva. Att de förstår sin historia, samhället och sig själva på ett nytt sätt. Många talar om försoning. Men vissa blir arga på Maj och tycker att jag borde skrivit om ett annat kvinnoliv. Någon allomfattande bild kan en kvinnas och människas liv aldrig bli, det behövs i stället en kör av många disparata röster. Tillbaka från läsare – som i sin tur bildar mig – får jag berättelser som liknar både det liv hemmafrun Maj har och en mängd andra varianter. Ensamstående kvinnor och mödrar på 50- och 60-talen, förvärvsarbetande kvinnor, kvinnor som längtat ut och bort från hemmet, kvinnor som tyckte mycket om att vara hemmafruar och menade att det svåra var att förena yrkesarbete med ett omfattande husmorsansvar. En utmaning när det gäller bildning och kunskap är förstås att låta dessa dissonanta röster komma till tals. Att ompröva tidens dominanta tankar, röja blinda fläckar. Inom den feministiska kunskapsproduktionen hittade jag de mest fruktbara sätten och försöken att upphäva hierarkier mellan den som producerar kunskap och den som ska utforskas.

Karin Boye kom närmare mig än Jean-Paul Sartre gjorde.

Men varför minnet av mitt femtonårsjag där på balkongen? Ja, kanske för att få syn på den egna längtan efter kunskap. Men också för den ambivalens jag kände. Hur kunskapsinhämtningen redan då blev så mycket mer tillgänglig när den grep tag i det egna livet – Karin Boye kom närmare mig än Jean-Paul Sartre gjorde. Och för att komma åt det ohörda och nedtystade handlar det för mig snarare om att röra sig mot områden som väcker skam och genans – det vi inte vill visa upp och tala högt om – än att visa fram olika goda exempel på hur livet borde vara, hur vi borde leva. Hur drömmen om att skriva, om att få lov att vara intellektuell och bildad, inte nödvändigtvis går fri från längtan efter solbränd hud och att slippa tandställning. Hur kunskap är frihet och en väg mot oberoende. Men hur kunskap också kan innebära uteslutning och ensamhet. Fast när bildningsbyggnaden öppnar dörrarna för många nya röster och perspektiv så är det ett fint ställe att vara på.

Kristina Sandberg, född 1971, är författare. Hennes trilogi om hemmafrun Maj från Örnsköldsvik blev hennes stora litterära genombrott och den avslutande delen Liv till varje pris, som gavs ut 2014, fick Augustpriset.

En dissonant kör av röster – essä av Kristina Sandberg publicerades första gången i antologin ”Bildning då, nu, sen” (Atlas förlag, 2016)