Här är tv-julens höjdpunkter

När det kommer till jultraditioner står SVT i särklass. På julafton brukar flera miljoner svenskar bänka sig framför tv:n för att se allt från "Kalle Anka och hans vänner önskar god jul" till "Karl-Bertil Jonssons julafton".

I år guidas tittarna av inte bara en utan två julvärdar _ Lotta Lundgren och Erik Haag är den första programledarduon att tilldelas hedersuppdraget.

- Vi har pratat om att vi ska försöka följa julvärdsformen så gott vi kan. Men vi kommer också att prata om julmat och äta julmat, sade Lotta Lundgren när julvärdskapet offentliggjordes.

I TV4 får bondeparet Marie och Gustav Mandelmann ta stor plats. Förutom en julspecial, som sänds redan den 19 december, kommer de att agera julvärdar i kanalen.

- Vi gör det på vårt eget sätt, med värme och kärlek, har Marie Mandelmann tidigare sagt till Ystads Allehanda.

Flera populära dramaserier visas också under jul och nyår. På juldagen är det premiär i SVT1 för den fjärde säsongen av "Fröken Frimans krig" _ det blir också den sista gången som tittarna får möta Dagmar Friman (Sissela Kyle) och hennes vänner.

På nyårsdagen har det sedan blivit dags för den fjärde och sista säsongen av en annan succéserie - "Bron". Den svensk-danska kriminalserien tar farväl med en säsong som kretsar kring identitet och i huvudrollen som poliskommissarie Saga Norén syns som vanligt Sofia Helin.

Helgerna är också något av en höjdpunkt för fans av vintersport. Den 26 december startar junior-VM i ishockey som i år avgörs i Buffalo i USA _ turneringen, som gjort sig känd för anfallsglad och frejdig hockey, visas i SVT och TV4.

I år räknar många med att backen Rasmus Dahlin, som väntas gå som etta i sommarens NHL-draft, kommer att dominera på isen.

Den 30 december startar sedan Tour de Ski, som visas i SVT. Då OS stundar i februari har dock flera längdstjärnor, däribland Charlotte Kalla och Stina Nilsson, meddelat att de står över turneringen i vinter. Däremot väntas bland andra Marcus Hellner ställa upp.

Fakta: Julens tv i urval

23 december

Tradition:

"Bingolottos uppesittarkväll", TV4

Kultur, musik och nöje:

"Moraeus med mera _ julspecial", SVT1

"Nötknäpparen", SVT2

Filmer:

"Rivierans guldgossar", SVT1

"Annie", TV3

"Die hard 2", TV3

24 december

Tradition:

"Kalle Anka och hans vänner önskar god jul", SVT1

"Kan du vissla, Johanna", SVT1

"Karl-Bertil Jonssons julafton", SVT1

"Svensson, Svensson", SVT1

"Tomten är far till alla barnen", TV4

"Midnattsmässa i Rom", SVT2

Kultur, musik och nöje:

"Parneviks jul", TV3

"O helga natt", TV4

"Julkonsert", SVT2

Serier:

"Barnmorskorna i East End _ julspecial", SVT1

Filmer:

"En underbar jävla jul", SVT1

"Elf", TV3

+"En julsaga", Kanal 5

25 december

Tradition:

"Konungens jultal", SVT1

Kultur, musik och nöje:

"Till minne av Gösta Ekman", SVT1

"Kungahuset 9_5", TV4

"Nordisk julkonsert", SVT1

Serier:

"Fröken Frimans krig säsong 4", SVT1

"Swedish dicks", Viaplay

Filmer:

+"Fanny & Alexander", SVT2

"The holiday", SVT1

"Love actually", TV3

"Sällskapsresan", TV4

"Grabben i graven bredvid", Sjuan

"Dumma mej 2", TV3

"Frost", Kanal 5

"Döda poeters sällskap", Kanal 5

26 december

Kultur, musik och nöje:

+"Lena Philipsson _ Jag är ingen älskling", SVT1

"Kikki Danielsson _ ett porträtt", SVT1

"Citizen Schein", SVT2

Serier:

"Travelers", Netflix

Filmer:

"En man som heter Ove", SVT1

"Sällskapsresan 2: Snowroller", TV4

"Röjar-Ralf", Kanal 5

"Lejonkungen", SVT1

"Baksmällan", Kanal 5

Sport:

Junior-VM i ishockey (pågår till den 6 januari), TV4/SVT

27 december

Kultur, musik och nöje:

+"I called him Morgan", SVT2

"Sven-Erik Magnusson", SVT1

Filmer:

"Du, jag och Dupree", SVT1

"SOS _ en segelsällskapsresa", TV4

"Happy feet 2", Kanal 5

"Bridget Jones dagbok", TV3

"Baksmällan 2", Kanal 5

28 december

Kultur, musik och nöje:

"Eran _ punken i tre delar", SVT1

Filmer:

"Turist", SVT1

+"Den ofrivillige golfaren", TV4

"Modig", Kanal 5

"Tjuvarnas jul", SVT1

"Baksmällan 3", Kanal 5

29 december

Filmer:

"Big hero 6", Kanal 5

"Anna Karenina", SVT1

"Ett päron till farsa i Las Vegas", Kanal 5

30 december

Kultur, musik och nöje:

"Stjärnorna på slottet", SVT1

"Rock Islandica _ the rock and pop saga of Iceland", SVT2

"Melodifestivalens årskrönika", SVT1

Filmer:

"Hälsoresan", TV4

"Repmånad", TV4

"Monsters university", Kanal 5

"2 fast 2 furious", SVT1

"Tomorrowland: A world beyond", Kanal 5

Sport:

Tour de Ski (pågår till den 7 januari), SVT1

31 december

Tradition:

"Grevinnan och betjänten", SVT1

"Tolvslaget på Skansen", SVT1

Kultur, musik och nöje:

"Bingolottos nyårskväll", TV4

"Hasse Andersson _ spelemannen från Kvinnaböske", SVT1

"Varning för Hjalmar", SVT1

"Dave Chapelle: Equanimity", Netflix

Filmer:

"Grand Budapest hotel", TV3

"Moonrise kingdom", SVT2

"Snow White & the huntsman", SVT1

"Trollkarlens lärling", Kanal 5

"Air force one", Kanal 5

1 januari

Tradition:

"Året med kungafamiljen", SVT1

"Ivanhoe", TV3

Kultur, musik och nöje:

"Agnetas nyårskarameller", TV4

Serier:

"Bron säsong 4", SVT1

Filmer:

"Beck", C More

"Pirates of the Caribbean: Svarta pärlans förbannelse", Kanal 5

"Pitch perfect 2", TV3

Sport:

"Sportens årskrönika", SVT2

2 januari

Kultur, musik och nöje:

"Allsångens årskrönika", SVT1

"Heath Ledger", SVT2

Filmer:

"Babe _ den modiga lilla grisen", SVT1

"Svenskjävel", SVT1

"Pirates of the Caribbean: Död mans kista", Kanal 5

"Harry Potter och den flammande bägaren", Kanal 5

3 januari

Serier:

"Den döende detektiven", SVT1

"Success", TV3

Filmer:

"Allt eller inget", SVT1

"Pirates of the Caribbean: Död mans kista", Kanal 5

"Harry Potter och Fenixorden", Kanal 5