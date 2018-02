Harry Potter-utställning tas över av Google

"Harry Potter: A history of magic" har varit anrika British Librarys mest välbesökta utställning någonsin. Under de fem månader som utställningen om JK Rowlings sagovärld har varit öppen har 150 000 biljetter sålts och 11 000 fribiljetter delats ut, skriver The Guardian.

Sedan British Library stängde utställningen den 28 februari visar Google den på sin sajt Arts & Culture (konst och kultur). Bilder på kristallkulor, kvastar, trollspön och kittlar blandas med dokument ur JK Rowlings personliga arkiv och intervjuer med bland andra Potter-illustratören Jim Kay.

TT