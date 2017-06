Konstnär som omkom i Londonbranden hedras med utställning på Tate

Konstmuseet Tate Britain ställer nu ut ett fotografi av konstnären Khadija Saye, som omkom i Londonbranden den 14 juni, rapporterar Kulturnytt i P1.

På så vis vill museet hedra de människor som miste livet i storbranden. Även en fond för att hjälpa unga konstnärer har instiftats till Sayes minne.

Den 24-åriga konstnären var på väg att få sitt internationella genombrott och den utvalda bilden kommer från serien "Dwelling: in this space we breathe”, som visas i en av Venedigbiennalens paviljonger

Minst 79 personer omkom i branden i bostadshuset Grenfell Tower, och dödssiffran befaras stiga då många boende fortfarande saknas.