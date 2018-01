Kristian Ekenberg: Hjälp, ”Black mirror” ger skräckvision om Zuckerberg som president

Inte för att jag är en supporter av Donald Trump, men jag kan se andra potentiella presidentkandidater som skapar samma kalla kårar som han gör. Facebook-grundaren Mark Zuckerberg är en sådan.

Som många andra har jag de senaste veckorna tröstat mig i en galen tid med en tv-serie som är snäppet galnare: ”Black mirror” (Netflix). Seriens skapare, Charlie Brooker, har ofta anklagats för att vara en teknofob, något av det fulaste man kan vara i dag när den som inte okritiskt sjunger med i Silicon Valleys gospel transporteras direkt till ålderdomshemmet.

Men Charlie Brooker kan inte kallas för utvecklingsfientlig. Han är inte en luddit som sitter och kramar sin telegraf, utan en i högsta grad teknikintresserad manusförfattare som har initierade kunskaper om den värld som han skriver om. Det är delvis därför som ”Black mirror” är en sådan effektiv satir – den är en inifrånskildring.

Läs mer: Fler krönikor och kommentarer av Kristian Ekenberg

”Förutom CNN och Fox News kan den brittiska sci-fi serien Black mirror vara det läskigaste som visas på tv”, skriver Francine Prose på The New York Review of Books hemsida, och det är inte svårt att nicka i bifall.

Det som skiljer ”Black mirror” – titeln refererar till våra skärmars svarta, reflekterande ytor – från tidigare dystopier, är att vi till stor del redan lever i den värld som Charlie Brooker fantiserar fram. George Orwell föreställde sig en avlägsen framtid i ”1984”, Charlie Brooker ser tio minuter framåt och vrider bara lätt till en redan igenkännbar verklighet.

I The Guardian har han själv förklarat att serien visar en nära förestående framtid som vi snart kan leva i om vi är oförsiktiga. ”Och om det är något vi vet om mänskligheten är det att den är oförsiktig.”

Ett exempel från tidigare säsonger på hur direktinkopplad Brooker är i samtiden, är avsnittet ”The Waldo moment” där han förutspådde Trump-succén med en historia om en blå, tecknad björn som når politiska framgångar genom att vara vulgär och håna det politiska systemet.

Nu kanske teknikfurstarna i Silicon Valley inte behöver söka politisk bekräftelse för att få makt. Den finns redan i de algoritmer som de kontrollerar.

Det avsnitt från den senaste säsongen som får mig att tänka på framtidsutsikten med Mark Zuckerberg som presidentkandidat (som det rapporterats i media om) är ”Star trek”-pastischen ”USS Callister”. En passivt aggressiv tekniknörd som älskar en gammal rymd-tv-serie tar DNA från sina kollegor och lyfter in dem i ett datorspel baserat på tv-serien, där han låter kollegorna utföra uppdrag i ett rymdskepp medan han som kapten förnedrar och plågar dem.

”USS Callister” är inte det bästa avsnittet av ”Black mirror”, men det kanske är det avsnitt som tydligast varnar för att ge för mycket makt till unga, emotionellt omogna och passivt aggressiva, inte sällan kvinnohatande män.

Nu kanske teknikfurstarna i Silicon Valley inte behöver söka politisk bekräftelse för att få makt. Den finns redan i de algoritmer som de kontrollerar.

Charlie Brooker må vara en lysande satiriker, men hans ”Black mirror” kan bara roa och oroa oss, inte bidra till förändring. Han är en underhållare, inte en politisk aktivist. En hovnarr vid Silicon Valleys Camelot.