Christian Lollike är just nu en av Danmarks mest radikala och spelade samtidsdramatiker, men hans pjäser har märkligt nog inte alls satts upp mycket i Sverige ännu.

– Vi spelar den första svenska uppsättningen av ”All My Dreams Come True”. Den handlar om två människor som tröttnat på allt, sina liv, karriärer, Facebook, Twitter och alla ouppnåeliga ideal. De tror att de är deprimerade, fast de egentligen kanske inte är det, de har bara genomskådat en falsk bild av verkligheten, säger Ruben Lopez.

De söker sig i fantasin till en förment rofylld Disneyvärld där slutet alltid är gott.

– Men de märker hur verklighetens depression tränger in i även deras Disneydrömmar. De konstaterar att Askungen till slut får gifta sig med sin prins i Disneyversionen, men undrar var har hennes vänner fåglarna, som i sagan hackar ut ögonen på de elaka styvsystrarna, tagit vägen. Livet är inte en Disneyfilm, det är en saga av bröderna Grimm.

Föreställningen ligger rätt i tiden när den psykiska ohälsan växer i samhället. När föreningen Mind, som verkar för bättre psykisk hälsa i Sverige, kartlade hälsan i länen visade det sig att Västmanland ligger värst till. Många västmanlänningar mår dåligt och självmordstalet är näst högst i landet.

– Bland ungdomar ökar den psykiska hälsan och Västmanland är det län som nu är värst drabbat. Även om föreställningen inte tydligt handlar enbart om klinisk depression, så berör den också problemen i samtiden.

”All My Dreams Come True” regisseras av Annika Silkeberg, som nyligen dramatiserade och regisserade Sara Stridsbergs roman ”Beckomberga” på Dramaten. Föreställningen har spelats på Kompani1 Teater i Stockholm under våren och blev då omskriven av Svenska Dagbladet som en av de bästa kulturupplevelserna just nu.

– Att den har fått ett så fint mottagande beror på att de flesta kan känna igen sig i den, den fångar vår tid på ett väldigt bra vis. Men den har också humor och är otroligt rolig, jag skrattade högt för mig själv när jag först läste manuset, säger Ruben Lopez.

Västeråsbördige Ruben Lopez växte upp på Bäckby och gick estetisk linje på Carlforsska gymnasiet. Han medverkade i flera teaterensembler i Västerås och som komediinriktad skådespelare spelade han i flera sketcher som bland annat sattes upp under Kulturnatten.

– Jag ville få människor att skratta, det var viktigast i början. Men snart kände jag ville prova nya saker, få utvecklas och arbeta med människor som ville göra liknande saker, så jag flyttade till Stockholm, säger Ruben Lopez.

Sedan elva år tillbaka bor han i huvudstaden och arbetar nu som frilansande skådespelare. Han har bland annat spelat på Dramaten, Teater Galeasen och Örebro Länsteater. Förra hösten såg vi honom i Peter Oskarsons ”Utvandrarna” på Västmanlands Teater och nu under hösten har också spelat i samme regissörs uppsättning av ”Romeo och Julia” på Helsingborgs Stadsteater.

”All My Dreams Come True” spelas i kväll på 4:e teatern. Ruben Lopez hoppas på att kunna turnera mer med den och även visa den för skolor framöver.