Moderaterna vill att allmänheten ska ge mer pengar direkt till kulturen

Moderaterna har lämnat in en motion till Region Västmanland (tidigare landstinget) som föreslår att regionen ska inleda en försöksverksamhet med så kallad crowdfunding, det vill säga att allmänheten uppmanas att stödja olika projekt via donationer via internet.

– Crowdfunding innebär gräsrotsfinansiering. Det är en modern metod att finansiera projekt och idéer genom att söka donationer från många små finansiärer via crowdfunding-plattformar på nätet. På detta sätt kan kulturproducenter nå ut till sin tilltänkta publik och söka förskottsbetalning och ekonomiskt stöd för att genomföra sin idé, säger Mikael Andersson Elfgren, regionfullmäktigeledamot för Moderaterna, i ett pressmeddelande.

Moderaterna skriver i motionen att det med crowdfunding, till skillnad från traditionell offentlig kulturfinansiering, kan bli en mer öppen och offentlig process, där allmänheten får större påverkan över hur de offentliga medlen ska fördelas.

Moderaterna anser att en stor fördel för kulturproducenterna är att gräsrotsfinansieringen kommer att engagera publiken och bredda möjligheterna för kulturfinansiering. "Crowdfunding bör ses som ett komplement till kulturfinansieringen, inte som en ersättning", understryks det i motionen.

– Det finns redan idag regioner som använder sig av denna metod, till exempel Region Kronoberg. Genom att nyttja crowdfunding som ett komplement till kulturfinansieringen får den tilltänkta publiken och västmanlänningarna en större möjlighet att påverka kulturutbudet i länet samtidigt som resurserna till kulturen kan öka, anser Mikael Andersson Elfgren (M).

Till SVT Västmanland säger Mikael Andersson:

– Jag tror framför allt att de som kan gynnas är de som är för dyra för Region Västmanland, till exempel ett filmprojekt. Vi får väl se hur det faller ut, men jag tycker att det finns ett egenvärde i att västmanlänningarna får vara med och påverka. Det är bra om vi skapar kultur i Västmanland som västmanlänningarna vill ha.